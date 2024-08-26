Названы главные преимущества вертикальных огородов

Вертикальные огороды имеют ряд преимуществ, среди которых экономия пространства и удобство ухода, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что такие решения актуальны для небольших участков и городских садов.

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Преимущества вертикальных огородов — экономия пространства: вертикальные конструкции позволяют использовать стены домов, заборы и даже балконы. Это особенно актуально для небольших участков и городских садов. Вертикальные огороды проще обслуживать — растущее на уровне пояса или глаз, это означает меньше изгибов и более легкий доступ к растениям, — добавил Чаплин.

Также, по словам депутата, такие конструкции добавляют декоративности любому пространству. Они могут закрывать некрасивые участки и создавать зеленые зоны для отдыха. Чаплин напомнил: растения очищают воздух, что особенно полезно в городах.

Простые конструкции можно сделать самостоятельно из паллета или старых полок, а для более продвинутых систем можно приобрести готовые комплекты, включая гидропонные, — подчеркнул парламентарий.

Депутат предупредил, что не все растения подходят для вертикальных огородов. Он предложил выбирать базилик, петрушку, мяту, клубнику, салаты, спаржу или цветы.

Ранее Никита Чаплин напомнил дачникам о необходимых важных делах в конце лета. По его словам, важно вовремя собрать урожай и подготовить участок к зимовке. Также важно не допустить перезревания ягод, чтобы их не склевали птицы.