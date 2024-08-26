Перечислены породы кошек с самым тяжелым характером

Кошки некоторых пород способны испортить жизнь своему хозяину. Вот с какими питомцами следует быть осторожнее.

Сиамская. У них очень хорошая память, благодаря чему они помнят как добро, так и обиды. Сиамские кошки очень требовательны с точки зрения внимания и уважения к ним. Они способны начать мстить, если считают, что их игнорируют или относятся к ним несправедливо. Например, они могут агрессивно себя вести или начать царапать мебель, обивку. Помимо этого, такие кошки обладают громким голосом. Требуют они внимания в целом больше, чем другие породы.

Бенгальская. Подобные кошки очень игривы и энергичны. Произошли они от смеси домашних кошек и леопардовых кошек Азии. Часто поведение этих питомцев бывает непредсказуемым. Также они могут плохо уживаться с другими животными, требуют большое количество внимания к себе и мстят, если его не получают.

Саванна. Получилась эта порода через скрещивание домашних кошек и африканских диких кошек. Охотятся такие питомцы на птиц, мелких животных. Могут быть очень агрессивны, требуют много внимания.

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Персидская. Эти кошки могут быть удивительно упрямыми, если они не хотят что-то делать. Также за их шерстью нужно постоянно ухаживать, им требуются регулярное купание, расчёсывание.

Пикси-боб. Такая кошка очень самостоятельна и далеко не всегда слушается хозяина. Она может быть упрямой и агрессивной. Эти питомцы яро защищают личное пространство от других животных и даже от людей.