Собака гоняется за своим хвостом: стоит ли беспокоиться и что это значит

Многие владельцы псов привыкли, что их собака гоняется за хвостом. Некоторых это веселит, однако такое поведение животного может быть поводом для беспокойства.

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Ученые до сих пор не пришли к выводу, что именно побуждает собак гоняться за своим хвостом. Однако многие уверены, что такое поведение — способ выразить собственные потребности.

Собака может гоняться за своим хвостом из-за избытка энергии, желания привлечь внимание человека, захватывающих событий или тревоги, разочарования и скуки.

По мнению ряда исследователей, некоторые собаки гоняются за своим хвостом из-за генетических особенностей или характера. Также на это влияет среда, которая окружает животное первые 16 недель жизни.

Ветеринары советуют обращать внимание на ситуации, в которых пес показывает такое поведение. Ведь охота за хвостом может говорить о нехватке активности. Поведение собаки нужно держать под контролем, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомца, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубоки психологические и биологические причины.