Собака гоняется за своим хвостом: стоит ли беспокоиться и что это значит

Собака гоняется за своим хвостом. Смеяться или беспокоиться, что это значит
Многие владельцы псов привыкли, что их собака гоняется за хвостом. Некоторых это веселит, однако такое поведение животного может быть поводом для беспокойства.
Ученые до сих пор не пришли к выводу, что именно побуждает собак гоняться за своим хвостом. Однако многие уверены, что такое поведение — способ выразить собственные потребности.
Собака может гоняться за своим хвостом из-за избытка энергии, желания привлечь внимание человека, захватывающих событий или тревоги, разочарования и скуки.
По мнению ряда исследователей, некоторые собаки гоняются за своим хвостом из-за генетических особенностей или характера. Также на это влияет среда, которая окружает животное первые 16 недель жизни.
Ветеринары советуют обращать внимание на ситуации, в которых пес показывает такое поведение. Ведь охота за хвостом может говорить о нехватке активности. Поведение собаки нужно держать под контролем, передают «Белновости».
Ранее сообщалось, что многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомца, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубоки психологические и биологические причины.