Названы болезни, которыми можно заразиться через царапины и укусы кошки

Во время игры коты нас могут укусить или поцарапать. Иногда это даже опасно для здоровья.

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Зачастую инфекциями от кошек заражаются люди с незрелым либо сильно ослабленным иммунитетом. Например, это младенцы, люди преклонного возраста, со СПИДом, те, кто проходит химиотерапию, принимает лекарства, подавляющие иммунитет.

Бартонеллез. Бактерии в этом случае попадают в организм человека через рот кошки. Среди первых симптомов болезни выделяют красное обрамление заживших царапины или укуса. Затем через пару дней на этом месте образуется волдырь с жидкостью, который может покрыться коркой или стать язвой. После этого воспалится лимфоузел, ближайший к ране. Человек может столкнуться с такими ощущениями, как головная боль, боль в суставах и мышцах, лихорадка, ухудшение аппетита, постоянная вялость. Полное восстановление после болезни может длиться несколько месяцев.

Бешенство. Оно передаётся через укус, царапину, зализывание. Произойти заражение может, даже если слюна кошки попадёт на слизистые. Начинается болезнь с симптомов ОРЗ, а затем возникают приступы буйства, судороги, галлюцинация. При этом вирус может себя никак не проявлять несколько месяцев.

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Пастереллез. Развивается он после оставления царапин или укусов. Имеет несколько форм. При кожной образовываются припухлости, нагноения, при лёгочной возникают симптомы как во время хронического бронхита или вялотекущей интерстициальной пневмонии. Септическая форма — самая тяжёлая. Проявляются лихорадка, гнойный артрит или менингит, эндокардит, абсцесс мозга. Есть вероятность возникновения инфекционно-токсического шока.

Столбняк. Вероятность заразиться им выше от кошек, которые время от времени гуляют на улице. Передаётся болезнь через царапины от когтей, загрязнённых землёй. Рана будет заживать очень медленно, также человек может столкнуться с судорогами либо невозможностью открыть рот из-за спазмов.

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