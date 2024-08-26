Дизайнеры интерьеров назвали главный цвет 2025 года

Ведущие дизайнеры интерьеров ставят на возвращение «земных» декоративных цветов, глубоких, насыщенных классических оттенков старой школы — гласит отчет об исследовании тенденций в сфере цвета за 2024 год от AD PRO.

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«Вместо рубиновой и сине-изумрудной зелени, которая привлекала клиентов пять или около того лет назад, сейчас они любят глубокие бордовые, фиолетово-коричневые оттенки и растительную зелень», — объяснил дизайнер из Сан-Франциско Ноз Нозава в разговоре с изданием.

Похоже, 2025-й не станет исключением.

Глубокий и динамичный малиновый оттенок стал цветом года 2025 по версии Behr. «Это тот идеальный цвет, который привносит баланс тепла и жизненной силы в пространство», — говорит Эрика Вельфель, вице-президент компании по цвету.

«Очень просто использовать его в самых разных эстетических целях как в небольших помещениях, так и в просторных: в качестве акцента или для окраски комнаты целиком», — отметила эксперт.

Кроме того, она посоветовала обратить внимание на глянцевые краски трендового оттенка.