Как отмыть лоток стиральной машины

Лоток стиральной машины часто используется под порошкообразные моющие средства. Однако они не сохраняют чистоту детали, а наоборот, образуют налет. Есть действенный способ избавиться от неприятных загрязнений, передают «Белновости».

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Вытащите лоток из стиральной машины и положите в тазик или ведро. Залейте его уксусным средством. Девятипроцентный уксус нужно развести в воде один к одному. Оставьте лоток в растворе на семь-восемь часов, а после промойте его в чистой воде и протрите. Лучше всего заливать лоток на ночь.

Ранее сообщалось, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.

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