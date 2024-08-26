Какие породы кошек требуют повышенного внимания к себе

Самые вредные породы кошек: они точно испортят жизнь своему хозяину
При выборе домашнего питомца эксперты советуют хорошо изучить особенности породы. Некоторые кошки, несмотря на ангельскую внешность, имеют скверный характер. Вот какие породы считаются самыми вредными.
Бенгальские и саванны. В этих кошках до сих пор живут гены диких предков, поэтому они похожи на маленьких леопардов. Ведут они себя так же. Эти кошки любопытны, активны и требуют игр, если их не развлекать.
Мейн-куны в целом добродушны, но у них всегда должна быть физическая нагрузка и активные игры. Им необходимо выплескивать избыток энергии и сил. В противном случае они начинают развлекать себя сами.
Абиссинские и хауси. Это неутомимые энтузиасты, и им всегда нужно удовлетворять любопытство. Даже в тесных квартирах они постоянно находят приключения.
Сиамские коты очень эмоциональны и требовательны. Кроме того, они злопамятны и нуждаются во внимании хозяина. Эти кошки становятся агрессивными, если пренебрегать их желаниями, передает LIFE.ru.
Ранее сообщалось, что многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомца, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубокие психологические и биологические причины.