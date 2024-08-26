Какие породы кошек требуют повышенного внимания к себе

При выборе домашнего питомца эксперты советуют хорошо изучить особенности породы. Некоторые кошки, несмотря на ангельскую внешность, имеют скверный характер. Вот какие породы считаются самыми вредными.

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Бенгальские и саванны. В этих кошках до сих пор живут гены диких предков, поэтому они похожи на маленьких леопардов. Ведут они себя так же. Эти кошки любопытны, активны и требуют игр, если их не развлекать.

Мейн-куны в целом добродушны, но у них всегда должна быть физическая нагрузка и активные игры. Им необходимо выплескивать избыток энергии и сил. В противном случае они начинают развлекать себя сами.

Абиссинские и хауси. Это неутомимые энтузиасты, и им всегда нужно удовлетворять любопытство. Даже в тесных квартирах они постоянно находят приключения.

Сиамские коты очень эмоциональны и требовательны. Кроме того, они злопамятны и нуждаются во внимании хозяина. Эти кошки становятся агрессивными, если пренебрегать их желаниями, передает LIFE.ru.

Ранее сообщалось, что многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомца, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубокие психологические и биологические причины.