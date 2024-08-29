Новые оттенки вкуса: тренды в оформлении кухни

Сегодня дизайнеры все чаще отказываются от изолированного помещения для приготовления пищи в пользу открытых планировок. В тренде — плавный переход без видимых границ между рабочей и жилой зоной, благодаря которому кухня становится частью столовой или гостиной. Новые требования к удобству и функциональности этого помещения сказываются на эргономике. Уже сложно представить кухню без встроенной техники, функциональных систем хранения с выдвижными механизмами, других полезных опций. Дизайн становится в буквальном смысле продуманным до мелочей.

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Цветовая гамма

По-прежнему популярна нейтральная палитра: белый, кремовый, бежевый, светлый серый остаются основными в оформлении кухни. Среди трендов 2024: глубокие тона, теплые оттенки, яркие, но не кричащие цвета, максимально близкие к природным. Вместо привычного зеленого — благородный изумрудный. Вместо оранжевого — терракотовый. Вместо голубого — насыщенный синий. Стильным акцентом станет персиковый оттенок, или Peach Fuz — цвет года по версии института Pantone.

На смену четким цветовым границам приходит техника градиента, которая создает ощущение дополнительного объема.

Стилистика и конструктив

Проектирование современной кухни – это синтез формы и функции. Каждый дизайнерский элемент должен быть не только красив, но и удобен в использовании. Например, пользуются популярностью композиции с вместительными системами хранения – высокими шкафами верхнего яруса и дополнительным уровнем антресолей под потолок. Что касается дизайна, то в тренде лаконичное оформление кухни без излишнего декора и сложных деталей, которое не ограничивается рамками одного стиля и позволяет выбрать то, что эстетически более близко.

Минимализм

Основные характеристики минимализма остаются неизменными: четкая геометрия, простые линии, закрытые системы хранения, отсутствие видимых ручек. В 2024 году стиль получил развитие – в нем появились неожиданно яркие, сочные и насыщенные, но при этом естественные цвета.

Скандинавский стиль

Обволакивающий уют интерьеру придают мягкие пастельные оттенки и использование природных материалов. Неизменным для сканди-стиля остается белый цвет в сочетании с деревом или его качественной имитацией. Однако в моду входят и другие тона: глубокий серый, матовый голубой, глубокий синий, мягкий оливковый. Цвета должны быть максимально близкими к тем, что встречаются в природе. Открытые полки в интерьере кухни не очень практичны. Многие предпочитают прятать посуду и продукты за закрытыми дверцами. Сейчас в тренде глухие матовые фасады без внешней фурнитуры.

Классика

Кухни тяготеют больше к викторианскому английскому стилю, чем к французскому барокко или рококо. Стоит отказаться от слишком массивных ручек, излишней резьбы и рисунков. В качестве декора отлично вписывается в этот стиль модная фрезеровка. Особенно элегантно выглядит сочетание фрезерованных фасадов со вставками из стекла. При выборе колористики предпочтение лучше отдать глубоким темным тонам (коричневому, черному, зеленому, цвету красного дерева) или, наоборот, легким светлым оттенкам — белому, бежевому, цвету слоновой кости.

Текстуры

Современный дизайн кухни строится на многомерности, которой можно достичь, сочетая разные варианты фактур: дерево, камень, стекло, покрытия софт-тач. Альтернативой природным текстурам могут стать современные материалы, зрительно и на ощупь практически неотличимые от натуральных. Например, мебельные фасады из TSS-плит и искусственный камень, которые полностью повторяют рисунок и рельеф, наполняя пространство природной гармонией. Так формируется концепция «зелёного» интерьера, сфокусированного на экологичности дизайна и заботе об окружающей среде.

Эргономика будущего

Интерьер перестает быть статичным. Все давно привыкли к сенсорным панелям управления, голосовым помощникам, умным системам. Неудивительно, что это технологии постепенно занимают свое место на кухне. Один из примеров – это кухни-трансформеры, которые полностью меняют восприятие пространства. В один момент кухня полностью сливается со стеной или превращается в рабочий кабинет.

Возможно, на смену системам push-to-open и интегрированным ручкам в будущем придет бесконтактное открытие ящиков, управляемое датчиком или голосом. Такой прием удобен, в первую очередь, для поддержания чистоты фасадов.

Уже сейчас производители уделяют особое внимание механизмам систем хранения, которые делают удобным доступ в дальние углы шкафов. Конечно, это направление будет развиваться и дальше, обеспечивая рациональное расположение посуды и продуктов, измельчение и сортировку отходов и другие полезные функции.