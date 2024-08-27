Эксперт объяснил, как цвет приманки влияет на успех рыбалки

Правильный выбор приманки может сыграть решающую роль в количестве улова. Вот о чём следует помнить перед рыбалкой.

© Ferra.ru

Рыбы воспринимают цвета не так, как мы. Глубоководные особи видят мир серо-голубых и зелёных тонах, а те, кто обитает в прибрежных мелководных водах, различают уже более широкий спектр цветов.

На малой глубине приманки ярких цветов могут быть эффективны, а на большой — не особо. В чистой воде лучше всего использовать приманки, напоминающие настоящий рыб, а в мутной или зеленоватой — контрастные. Также в пасмурные дни нужно брать яркие или неоновые приманки, а в солнечные — тёмные или блестящие.

© Freepik

При солнечной погоде и ясной воде рекомендуется использовать приманки белого, синего, серебристого цветов, при облачности и ясной воде — коричневого, зелёного, чёрного, при солнечной погоде и мутной воде — неонового, зелёного, ярко-оранжевого, при облачности и мутной воде — красного и оранжевого.

Также важно учитывать предпочтения рыб. Щука лучше всего реагирует на приманки зелёного, серебристого цветов, судак — жёлтого и оранжевого, окунь — красного, чёрного, карась — зелёного, коричневого, лещ — синего, фиолетового, карп — жёлтого, красного, голавль — белого, серебристого, язь — зелёного, бежевого, таймень — коричневого, зелёного.