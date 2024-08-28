Депутат назвал быстрорастущие растения, которые можно посадить в августе

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, какие культуры можно успеть посадить на дачном участке, чтобы получить урожай в этом году.

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«Шпинат: быстрорастущая зелень, готовая к сбору через 15—30 дней», — напомнил он в беседе с газетой «Известия».

Также за 20—25 дней на участке можно вырастить рукколу, за 18—24 дня — редис, за 20—35 дней — листовой салат, отметил Чаплин.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина напомнила дачникам, что август подходит для высадки зелени и пряных трав.