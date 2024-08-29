Как правильно убирать опавшие листья с газона

Для поддержания газона в хорошем состоянии следует своевременно убирать с него листву. Это особенно важно для сеяных и рулонных газонов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперты рассказали, что листья на таких газонах могут стать причиной прелости дернины и образования проплешин, и тогда весной потребуются восстановительные работы. Для газонов из естественного травостоя уборка листьев не является необходимостью. Но важно помнить, что в городских условиях листья активно впитывают токсичные вещества и могут передать их почве. Кроме того, листья с инфицированного грибковыми заболеваниями дерева, перезимовав, способны вызвать вторичное заражение.

Лучше всего убирать листья после первых заморозков, когда они становятся сухими и ломкими – примерно в середине октября. Однако листья с признаками болезней лучше ликвидировать как можно раньше. Неблагоприятной считается уборка после дождя – она способна уплотнить почву и снизить ее воздухопроницаемость.

Собирать листья можно граблями или садовым пылесосом. Для безопасности рекомендуется использовать перчатки и защитные очки. Собранные листья эксперты советуют мульчировать (измельчать) или компостировать.

Для ухода за газоном садоводы используют удобрения с высоким содержанием калия и фосфора – они укрепляют корневую систему травы и помогают подготовить ее к зимнему периоду. В осенний период газон стригут не чаще одного-двух раз в месяц. Для улучшения воздухообмена в почве применяется аэрация.

Ранее эксперты рассказали, как правильно сажать и выращивать крокусы в открытом грунте. Посадку можно производить летом (с конца июля до конца августа) или осенью (с середины сентября по середину ноября).