Вредят ли магнитики работе холодильника

Профессор Юрасов: магниты на холодильнике не вредят работе прибора. У многих холодильник увешан магнитами, привезёнными из разных городов и стран. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть и те, кто считает, что это портит девайс. Помимо этого, холодильник частенько выполняет ещё и функцию верхней полки, куда можно положить что-то не очень нужное. Разбираемся, насколько эти вещи вредят работе прибора.

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Что вредит работе холодильника

Как рассказал «Ленте.ру» профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, магниты на холодильнике работе прибора не мешают, а вот тяжёлые предметы на верхней панели — очень даже. Дело в том, что нагрузка создаёт дополнительное давление на корпус и негативно влияет на конструкцию, а именно на работу дверных уплотнителей. Если дверца оказывается закрыта неравномерно, то это ведёт к утечке холодного воздуха и увеличению нагрузки на компрессор. Другими словами, срок службы прибора сокращается.

Как не испортить холодильник

Эксперт посоветовал не нагромождать верхние вентиляционные отверстия прибора, чтобы не допускать перегрева и износа компрессора. Также холодильник нужно регулярно чистить и размораживать.

Ещё нельзя ставить прибор у источников тепла, так как из-за этого нарушается система охлаждения и растёт энергопотребление.

Тут «Секрет» подробно рассказал, как правильно мыть холодильник. Процесс не так прост, как кажется.