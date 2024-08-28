Дизайнер подал идеи для неоклассического интерьера

Эту квартиру в тихом районе Читы дизайнер Полина Степанова получила в работу от семьи с двумя детьми. Родители, большие почитатели спорта и книг, увлекающиеся коллекционированием природных камней, воспитывают двух сыновей, мечтательно посматривающих в бездонную глубину космоса.

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Ремонт в квартире был сделан уже давно, поэтому устарел и физически, и морально. Все стены оказались несущими, зато планировка порадовала тремя лоджиями.

Хозяйка квартиры сначала подумывала о стиле лофт, но переориентировалась на современную классику. В этом направлении, по ее мнению, чуть больше уюта, лоска и света.

Автор проекта вдохновилась увлечениями семьи, переосмыслила планировку и создала яркий и харизматичный интерьер, в котором каждый член семьи смог бы обрести собственный уютный уголок. И не один.

В «сердце дома» — объединенном пространстве кухни-гостиной — нашла свое отражение увлеченность заказчиков минералами. Здесь стены декорированы вставками из керамогранита с рисунком под мрамор. Их выразительно подчеркивают светильники и металлические профили в цвете желтого золота. В зоне гостиной разместилось белое фортепиано.

Еще один элемент декора — тонкие молдинги в цвет стен: они не бросаются в глаза, но помогают собрать воедино классические детали и современную основу интерьера.

К гостиной примыкает лоджия с лаунж-зоной, где можно заметить явную отсылку к стилю лофт: красный кирпич, индустриальные светильники и барные стулья с кожаными спинками.

Г-образная кухня исполнена в тотальном белом с небольшими золотыми акцентами в виде фурнитуры, смесителя и графичного потолочного светильника над обеденной группой. Здесь продолжается идея с использованием текстур камня — фартук выполнен в керамограните с «мраморными» прожилками.

Перемещаясь в сторону родительской спальни, прямо в коридоре можно увидеть неожиданное, но весьма уместное решение: небольшой домашний фитнес-уголок с тренажерами, шведской стенкой, канатом и мини-скалодромом.

В мастер-спальне автор проекта разместила туалетный столик с большим зеркалом и мягкий уголок для чтения на подоконнике. Основной белый цвет дополнен нежным оттенком тиффани. В нем выполнена акцентная стена в изголовье кровати, небольшая тумба в изножье и текстиль.

Вторую лоджию было решено превратить в оранжерею с диванчиком, столиком и книжными полками.

Для спальни двух братьев Полина Степанова задумала «космическое» преображение. Огромная флуоресцентная луна заняла всю стену в ТВ-зоне и продолжилась текстурами в ковре и яркими деталями в декоре. Астронавты зовут к приключениям буквально с каждой полки, а на третьей лоджии уютный диванчик подсвечивают «летающие тарелки».