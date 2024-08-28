В Удмуртии разработали пищевую добавку, которая продлевает жизнь котов и кошек

Исследователи из Ижевской медицинской академии в Удмуртии совместно с частным бизнесом разработали новую пищевую добавку для кошачьего корма, которая способна продлевать жизнь у животных. Для проведения экспериментов потребовались только образцы крови кошек, и ни один питомец не пострадал.

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Научный руководитель проекта Владимир Протопопов отметил, что уже через три месяца увеличилось число белков, связанных с продолжительностью жизни, а вот молекулярные маркеры, указывающие на старение организма, наоборот, сократились.

Формула, влияющая на клетки в организме, уже запатентована. Все животные, которые участвовали в эксперименте, были подобраны с улицы или взяты из приюта. Ученые отмечают, что состояние таких животных заметно улучшилось после длительного употребления добавки. Об этом сообщило издание «Моя Удмуртия».

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