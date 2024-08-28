Как защитить дачу от грызунов зимой

Главный садовод России Октябрина Ганичкина напомнила, что осень на пороге, и многие дачники готовятся к переезду в город. Важно правильно подготовить дачный дом и участок к зиме, чтобы избежать неприятностей и обеспечить сохранность имущества.

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— Главные враги дачников в осенний период — это крысы и любители легкой наживы. Чтобы избежать проникновения в жилище опасных грызунов и воров, нужно защитить и укрепить все пути проникновения в дом: окна, двери, ворота. Например, если у вас были сняты окна в некоторых комнатах, их необходимо вернуть на место. Убедитесь, что входные двери прочно закрываются, при возможности можно их снабдить сигнализацией, — пояснила садовод в интервью Regions.

Следует забрать в город продукты, корма для животных, сухофрукты, орехи — все, что может привлечь грызунов и насекомых.

Чтобы грызуны не попали в дом, нужно проверить каждую комнату на наличие нор и дыр в полу и стенах. Если таковые были обнаружены, то все ходы грызунов нужно заделать.

— Вариантов много, а самый распространенный — применение строительной пены и битого стекла, — пояснила садовод.

Ранее эксперты рассказали, что избавиться от нашествия грызунов на даче поможет уксусная эссенция. Она готовится на основе 70–80-процентного раствора уксусной кислоты.