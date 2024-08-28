Назван простой способ очистить забившуюся душевую лейку

Очистить душевую лейку, которая забилась, удастся с помощью соды. Способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

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Специалисты объяснили, что если напор воды из душевой лейки стал слабее, то причиной этому является налет, закупоривший отверстия. Они призвали не убирать его агрессивными моющими средствами, так как бытовая химия в этом случае может лишь усугубить ситуацию. Вместо этого эксперты предложили приготовить средство, состоящее из двух столовых ложек соды и такого же количества воды. Массу нужно тщательно перемешать, после чего получившуюся кашицу потребуется нанести на лейку со стороны отверстий, выждать полчаса, а затем промыть ее. Если некоторые отверстия после применения средства прочистятся не до конца, их понадобится аккуратно проткнуть зубочисткой.

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