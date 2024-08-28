Раскрыто, почему собаки спят больше людей

Большую часть времени собаки проводят во сне. Особенно это касается щенков. Но почему так происходит?

© Ferra.ru

Щенки способны спать до 20 часов в сутки, особенно когда им всего несколько месяцев. Во время сна у них происходит развитие центральной нервной системы, укрепление мышц и костей, формирование иммунитета.

© Christian Domingues

При взрослении время сна у собаки уменьшается. К одному году пёс спит уже 14 часов в сутки. Более крупные собаки и собаки более старшего возраста могут на сон тратить больше времени. Это связано с тем, что им нужно больше энергии.

Сон собаки зависит и от индивидуальных особенностей питомца. Псы с нарколепсией (хроническое расстройство, влияющее на регуляцию циклов сна и бодрствования) значительно меньше времени проводят в быстром сне. Это повышает у них вероятность заражения различными заболеваниями.