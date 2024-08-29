Как сохранить букет роз свежим надолго

Согласно опросу, розы — самые популярные цветы, букеты из которых покупают россияне. При этом подаренный букет роз начинает увядать уже через несколько дней, однако можно продлить его жизнь в разы, если за ним ухаживать по правилам. «Лента.ру» рассказывает, какие хитрости используют флористы, чтобы сохранить розы свежими, и что можно и нельзя делать с букетом, чтобы он простоял как можно дольше.

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Какие розы не вянут дольше всего

Задуматься о стойкости роз стоит еще при покупке. Если хочется, чтобы получатель букета как можно дольше любовался цветами, стоит подобрать сорт, который дольше всего сохраняет свежесть после среза. Практически в каждой стране, где занимаются выращиванием роз на экспорт, есть такие сорта.

Эквадор

Эта страна — лидер по выращиванию самых стойких роз. Особенной любовью у покупателей пользуются три сорта, которые практически в идеальном состоянии будут стоять в вазе до двух недель:

Freedom;

Vendela (белые);

Forever Young.

Кроме того, цветы всех этих сортов отличаются большими бутонами и длинными плотными стеблями.

Эквадорские розы считаются самыми крупными в мире

Кения

А у двух кенийских долгостоев — Blizzard и Magadi — напротив, совсем небольшие бутоны. При правильном уходе сохранять свежесть такие цветы могут также до двух недель. Эти сорта — любимцы свадебных флористов, поскольку выглядят очень нежно и аккуратно из-за своих миниатюрных размеров.

Голландия

В топ лидеров по стойкости также входят голландские розы. Их единственным минусом можно назвать лишь то, что большинство сортов совсем не пахнут. Ведь многие выбирают розы именно из-за приятного аромата.

Однако есть и сорта, которые показывают хорошую стойкость и при этом имеют запах:

Explorer;

Mondial;

Polar Star.

Голландские розы отличает крупная чашка бутона, толстый и длинный стебель — в среднем на 10 сантиметров длиннее, чем у сортов из других стран. Простоят такие розы около 10 дней.

Англия

Особенно популярны английские розы, которые больше напоминают пионы. При должном уходе простоять такие цветы могут 8-10 дней. Самые стойкие сорта — те, которые вывел селекционер Дэвид Остин, они называются его именем.

Россия

Розы из России считаются немного менее стойкими, однако обладают ярким ароматом. При должном уходе такие цветы могут простоять неделю или немного больше.

Самые стойкие российские сорта роз

«Ред наоми»;

«Талея»;

«Джумилия».

Отличаются они и внешним видом: у таких роз более тонкие стебли, но крупные пышные бутоны.

Как выбрать розы для букета

Выбирая букет в цветочном магазине, не стоит безоговорочно доверяться флористу: важно самостоятельно смотреть, какие цветы он предлагает. Чтобы понять, свежая ли роза, стоит обратить внимание на отличительные признаки на бутоне, листьях и стебле.

Стебель

Стебель должен быть упругим, не похожим на старую ветку дерева. Стоит осмотреть «рубашку» — небольшие вьющиеся зеленые лепестки прямо под бутоном. Если их нет на месте, скорее всего, роза уже начала увядать, а продавец убрал их, чтобы это замаскировать.

Бутон

Идея покупать полностью закрытые бутоны заведомо провальная. Многие считают, что такие цветы будут стоять дольше, поскольку им еще нужно время, чтобы раскрыться, но это миф. Идеальный бутон должен быть слегка раскрытым.

Листья

Еще один признак несвежего цветка, который не будет стоять долго — это тусклые листья без характерного блеска. А если они еще и изменили цвет на желтый или коричневатый, то цветок точно не простоит и нескольких дней.

Как сохранить срезанные розы

Подрезать

Многие любят ставить в вазу букет прямо в многослойной обертке — ведь это красиво, а флорист в салоне долго работал над цветочной композицией. Однако это верный способ укоротить жизнь розам в вазе — бумага начнет расползаться в воде, загрязняя ее, а в условиях тесной вазы еще и помнет цветы.

Для того чтобы розы простояли как можно дольше, нужно обязательно обработать букет: снять обертку и подрезать стебли.

Подрезать стебли цветов стоит под 45 градусов, это оптимальный угол для поглощения воды

Срезать достаточно всего пару сантиметров. И делать это лучше секатором или острым ножом: ножницы передавят стебель, что нарушит поступление воды в цветок.

Убрать листья

Роза тратит много сил на то, чтобы напитать водой не только бутоны, но и листья. Чтобы именно цветки оставались свежими как можно дольше, стоит убрать все листья или оставить минимум, пояснила «Ленте.ру» флорист Елизавета Амбрасовская. И совершенно точно нужно избавиться от тех, которые находятся в нижней части стебля и касаются воды: иначе они могут начать гнить прямо в вазе.

Выбрать оптимальную температуру воды

Нельзя ставить цветы надолго в горячую воду, отметила флорист. Лучше всего налить в вазу прохладную или даже холодную воду. При этом подойдет как вода из-под крана, так и отфильтрованная.

Добавить в воду подкормку

Розы в вазе дольше всего остаются свежими, если в них добавили специальную подкормку для цветов. В старых советских книгах советовали насыщать воду в вазе сахаром, добавлять в нее таблетку аспирина или растворять активированный уголь, но это не работает, отметила Елизавета Амбрасовская.

«Насчет добавления сахара и аспирина — это все ерунда, особенно сахар. Главное, чтобы вода была чистой, и лучше добавить в нее "Кризал". Это специальная флористическая подкормка. Вот тогда розы точно будут долго стоять», — пояснила собеседница.

Менять воду

Для того чтобы цветы простояли как можно дольше, необходимо следить за чистотой воды.

3 дня цветы могут провести в вазе до следующей замены воды

Но если вода стала мутной, ждать три дня не стоит — нужно сразу ее поменять. А лучше всего обновлять ее раз в день или полтора дня: при этом также стоит мыть саму вазу и омывать стебли цветов под проточной водой, чтобы избавиться от образующейся на них слизи, в которой быстро размножаются бактерии.

«Ключевое, почему розы быстро вянут, это от бактерий. Слизь образуется на стебле и забивает ножку, в итоге цветок не может пить воду, тухнет и, соответственно, вянет», — пояснила флорист.

Как вернуть свежесть подвявшим цветам

Если вам подарили уже «уставший» букет роз, его все равно можно спасти. Для этого нужно прибегнуть к флористической хитрости: ненадолго поставить цветы в крутой кипяток.

«Флористы получают розы в упаковках. И, конечно, они уже немного подвявшие. Тогда нужно заварить крутой кипяток, подрезать ножку под углом и поставить цветы прямо в этот кипяток. Вы увидите, как из стебля будет выходить воздух — кипяток будто высасывает его, и из ножки будут появляться пузырьки», — поделилась Елизавета Амбрасовская.

Можно дать так постоять цветам 10-15 минут, но надолго оставлять их в кипятке не следует. После этого нужно сделать свежий срез стебля и сразу же поставить цветы в воду комнатной температуры (или холодную) с «Кризалом».

Что сократит срок жизни цветов

Постоянная жара

Поставить вазу с розами у отопительных приборов — решение, которое точно погубит букет. Батареи и обогреватели сушат воздух, поэтому будут вытягивать влагу из розы. Кроме того, они дадут излишний жар, который «поджарит» лепестки.

Резкие перепады температур

В зависимости от времени года желательно избегать того, чтобы цветы стояли на подоконнике — розы комнатных цветов. Зимой даже из самых хороших рам может идти ледяной сквозняк, который заморозит букет, а летом на розы будут попадать прямые солнечные лучи.

Можно поставить вазу на подоконник весной, когда еще не слишком жарко, и осенью, когда еще не наступили сильные холода

Неправильный размер емкости с водой

Вазу выбирайте соразмерную букету, уточнила Амбрасовская. Между цветами должен «гулять» воздух, нельзя плотно набивать их в сосуд с узким горлышком. В противном случае бутоны будут жаться друг к другу, отчего лепестки начнут заламываться и увядать.

При выборе вазы также стоит оценить ее глубину: бутоны не должны «проваливаться» внутрь горлышка. Если это происходит, нужно выбрать вазу пониже, чтобы головки цветов не касались ее края.