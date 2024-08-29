Терапевт объяснила, как правильно стирать одежду больных ОРВИ

Стирке вещей больных ОРВИ необходимо уделять особое внимание, так как вирусы могут оставаться жизнеспособными в течение нескольких часов, а то и дней, предупредила терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Яна Шмелева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, стирать предметы одежды необходимо при температуре минимум 60 градусов. При этом желательно добавлять дезинфицирующие вещества, добавила специалист.

Перед стиркой нельзя встряхивать вещи больного, так как вирус может распространиться по квартире <...>. Забудьте о стирке в машинке при 30 градусах. Температура нашего тела в среднем 37 градусов, и она обеспечивает идеальные условия для процветания вируса. Стирайте минимум при 60 градусах, желательно добавлять дезинфицирующие средства. Подойдут отбеливатели и пятновыводители, либо столовый 9%-й уксус, — рассказала Шмелева.

Постельное белье и вовсе желательно прокипятить. Деликатную одежду можно замочить с отбеливателем на 15 минут. Из натуральных методов можно применять перекись водорода, добавила эксперт.

Одежду, банные принадлежности, постельное белье также необходимо после стирки прогладить утюгом с паром с наружной и изнаночной стороны, уделяя особое внимание швам <...>. Также необходимо провести дезинфекцию ковровых покрытий, обивки мебели, обработав их 3–7%-м раствором уксуса из пульверизатора и дополнительно отпаривателем, — добавила врач.

Ранее доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета Павел Бережанский рассказал, что прививки помогут ребенку реже болеть в детском саду. По его словам, вакцинация эффективно защищает от инфекций.