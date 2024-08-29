Дизайнер рассказал, как оформить интерьер кухни осенью

Осенью во время ремонта следует обратить внимание на несколько трендов в дизайне. Ведущий дизайнер бренда «Кухонный Двор» Александр Моисеев рассказал «Газете.Ru», на какие тренды стоит обратить внимание и грамотно вписать в интерьер.

© unsplash

Для начала он посоветовал использовать минимализм с акцентами.

«Лаконичность и функциональность в сочетании с оригинальными деталями остаются в тренде. Используя нейтральные цвета в качестве базовых, вы можете добавить интересные акценты в интерьер вашей кухни: например, контрастные верхние шкафчики кухонного гарнитура, яркий текстиль и элементы декора. Также центром внимания могут стать яркие стулья или нестандартные светильники, которые гармонично дополнят общую стилистику кухни и в то же время подчеркнут индивидуальность оформления пространства», — заявил Моисеев.

Он также посоветовал выбирать природные оттенки и текстуры.

«Этой осенью в тренде цвета, вдохновленные самой природой: разнообразные темно-зеленые оттенки, светло-бежевые и персиковые, горчично-желтые и теплые древесные. Эти тона легко комбинируются друг с другом и создают атмосферу спокойствия и умиротворения на вашей кухне. Динамики в интерьер добавит использование разных оттенков одного цвета. Дополнить концепцию можно текстилем или керамикой с природными принтами, а также разместить на открытых полках комнатные растения или повесить кашпо», — добавил дизайнер.

И в заключение Александр Моисеев отметил, что стоит использовать многослойность, но с аккуратностью.