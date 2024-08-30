Названы частые ошибки при ремонте ванной

Установка дешевой сантехники может привести к дополнительным расходам в будущем, тогда как качественные смесители, трубы и фитинги спасут квартиру от затопления в будущем. На частые ошибки при ремонте ванной в разговоре с Федор Васильев.

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Предмет первостепенной важности при ремонте ванной — гидроизоляция, убежден эксперт.

«Самое первое, на что необходимо обратить внимание, — это наличие гидроизоляции. В помещении, где будет располагаться ванная, она должна быть обязательно», — обращает внимание Васильев.

Задумав ремонт ванной, важно помнить о том, что даже при самых смелых решениях доступ к счетчикам и кранам должен быть всегда.

«Если вы хотите спрятать коммуникации в короб из плитки или гипсокартона, обеспечьте удобный доступ к счетчикам и кранам на экстренный случай», — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, если в планах квартировладельцев соединить санузел, то проект необходимо в обязательном порядке согласовать в жилинспекции.

При покупке плитки стоит тщательно проверять все коробки: разные партии могут отличаться по цвету и размеру. А укладке плитки должна предшествовать установка ванны.

«Место прилегания ванны к стене закрывается либо толстым слоем герметика, либо уголком, что в корне неправильно. Под вашим весом и вследствие перепада температур ванна будет шататься и отходить от стены», — пояснил Васильев.

Специалист советует использовать эпоксидную, а не цементную затирку и забыть о пластиковых или металлических уголках на плитке. Также, по его словам, воздух в комнате будет лучше циркулировать, если под дверью оставить зазор. Помимо этого, в месте установки зеркала стоит позаботиться о дополнительном освещении.

Ранее россиянам назвали самые дорогостоящие ошибки при ремонте и в других комнатах квартиры. Переплатить за ремонт придется, если заранее не продумать установку электроточек и дизайн-проект в целом.