На что обратить внимание при выборе квартиры в новостройке?

Покупка квартиры — важное решение в вашей жизни, независимо от того, покупаете ли вы ее в качестве инвестиции или для постоянного проживания. Учитывая растущую стоимость недвижимости, квартиры являются предпочтительным выбором для потенциальных владельцев, особенно в городах.

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Необходимо провести тщательное исследование рынка недвижимости города, в котором вы планируете приобрести квартиру.

Покупка квартиры требует тщательного обдумывания. Каковы некоторые из ключевых факторов, на которые следует обратить внимание при покупке квартиры? Давайте посмотрим.

Бюджет

Одним из наиболее важных факторов, который следует учитывать при покупке квартиры, является бюджет. Квартиры — это значительные инвестиции, поэтому вы должны определить бюджет, прежде чем выбирать подходящие варианты. Рассчитайте сумму, которая, вероятно, останется у вас каждый месяц из ваших источников дохода после покрытия всех расходов, необходимых для повседневных расходов и других покупок.

Эта рассчитанная сумма должна дать вам представление о том, какой ежемесячный кредитный платеж вы можете себе позволить. Вам также необходимо проверить свои сбережения и другие инвестиции, чтобы оценить сумму, которой вы можете распоряжаться для первоначального взноса. Соответственно, вам необходимо определить свой бюджет.

Местоположение

Выбор подходящего местоположения является решающим фактором при покупке квартиры. Жилые проекты в престижных районах оказываются более прибыльными, поскольку с годами их стоимость растет более быстрыми темпами. Таким образом, покупка квартиры в этих жилых проектах в инвестиционных целях может принести хорошую прибыль при перепродаже.

Если вы инвестируете в квартиру с целью сдачи ее в аренду, расположение играет большую роль. Если жилой комплекс расположен рядом со школами, офисными комплексами, рынками, больницами, торговыми центрами и т.д., вы никогда не столкнетесь с нехваткой арендаторов и можете быть уверены в существенной сумме арендной платы.

Если вы хотите остановиться там со своей семьей, оцените район с точки зрения таких факторов, как безопасность, инфраструктура, удобства и т.д., и убедитесь, что он соответствует вашим стандартам жизни. Ваша квартира должна находиться в безопасном районе. Кроме того, дом должен находиться недалеко от необходимых вам объектов, например, офиса/бизнес-центра, тренажерного зала, школы, общественного транспорта, больниц, продуктовых магазинов и т.д.

Водоснабжение и энергоснабжение

Даже квартира в престижном месте не будет разумной инвестицией, если там регулярно отключают электричество и ощущается нехватка воды. Обязательно заранее узнайте о состоянии электро- и водоснабжения в вашем районе. Реклама не всегда может дать точную информацию о водоснабжении, источниках и т.д. в жилом комплексе. Однако вы можете провести расследование и узнать о проблемах, поговорив с жильцами. Кроме того, поинтересуйтесь возможностями резервного питания.