12 частых ошибок при ремонте ванной

Строитель Васильев: в ремонте ванной важно сделать хорошую гидроизоляцию. Ремонт всегда умудряется потрепать нервы, даже если получилось заказать его под ключ. А ремонт в ванной — дело ещё более стрессовое, потому что, если что-то сделать не так, можно залить соседей и влететь на хорошие деньги. Как не совершить популярную ошибку — далее в материале.

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Популярные ошибки в ремонте ванной

По словам строительного эксперта Федора Васильева, есть 12 частых нюансов, которые владельцы квартир не учитывают во время переделки.