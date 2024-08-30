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Как не спустить деньги в трубу и не затопить соседей? 12 частых ошибок при ремонте ванной

Строитель Васильев: в ремонте ванной важно сделать хорошую гидроизоляцию. Ремонт всегда умудряется потрепать нервы, даже если получилось заказать его под ключ. А ремонт в ванной — дело ещё более стрессовое, потому что, если что-то сделать не так, можно залить соседей и влететь на хорошие деньги. Как не совершить популярную ошибку — далее в материале.

12 частых ошибок при ремонте ванной
© Unsplash

Популярные ошибки в ремонте ванной

По словам строительного эксперта Федора Васильева, есть 12 частых нюансов, которые владельцы квартир не учитывают во время переделки.

  1. Обязательно нужна гидроизоляция.
  2. Если объединять раздельный санузел или наоборот, нужно согласовать план в жилинспекции.
  3. Качественные смесители, трубы и фитинги спасут от затопления.
  4. Если ставить короб из плитки или гипсокартона, то нужно оставить удобный доступ к счётчикам и трубам.
  5. При покупке плитки нужно проверить тон и калибр на всех коробках, сообщила «Газета.Ru».
  6. Нужно установить ванну, а затем уже выкладывать плитку так, чтобы она опиралась на бортик, а не заливать стык герметиком или закрывать уголком.
  7. Стоит использовать эпоксидную затирку, а не цементную.
  8. Затирку нельзя смешивать дрелью, иначе в неё попадет много воздуха.
  9. Металлические или пластиковые уголки на плитке лучше не использовать — они меняют цвет, ломаются и накапливают грибок.
  10. Нужно оставить под дверью зазор для естественной вентиляции.
  11. Если есть полотенцесушитель в ванной — не нужно его демонтировать.
  12. Лучше установить дополнительное освещение в ванной над зеркалом.