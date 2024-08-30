Как не спустить деньги в трубу и не затопить соседей? 12 частых ошибок при ремонте ванной
Строитель Васильев: в ремонте ванной важно сделать хорошую гидроизоляцию. Ремонт всегда умудряется потрепать нервы, даже если получилось заказать его под ключ. А ремонт в ванной — дело ещё более стрессовое, потому что, если что-то сделать не так, можно залить соседей и влететь на хорошие деньги. Как не совершить популярную ошибку — далее в материале.
Популярные ошибки в ремонте ванной
По словам строительного эксперта Федора Васильева, есть 12 частых нюансов, которые владельцы квартир не учитывают во время переделки.
- Обязательно нужна гидроизоляция.
- Если объединять раздельный санузел или наоборот, нужно согласовать план в жилинспекции.
- Качественные смесители, трубы и фитинги спасут от затопления.
- Если ставить короб из плитки или гипсокартона, то нужно оставить удобный доступ к счётчикам и трубам.
- При покупке плитки нужно проверить тон и калибр на всех коробках, сообщила «Газета.Ru».
- Нужно установить ванну, а затем уже выкладывать плитку так, чтобы она опиралась на бортик, а не заливать стык герметиком или закрывать уголком.
- Стоит использовать эпоксидную затирку, а не цементную.
- Затирку нельзя смешивать дрелью, иначе в неё попадет много воздуха.
- Металлические или пластиковые уголки на плитке лучше не использовать — они меняют цвет, ломаются и накапливают грибок.
- Нужно оставить под дверью зазор для естественной вентиляции.
- Если есть полотенцесушитель в ванной — не нужно его демонтировать.
- Лучше установить дополнительное освещение в ванной над зеркалом.