Дачникам рассказали, как они могут законно продавать свой урожай

Дачники могут законно продавать урожай со своего земельного участка, рассказал «Москве 24» руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко. По его словам, для этого участок должен быть не больше 50 соток.

Реализовывать самостоятельно выращенную продукцию можно даже без образования юридического лица, ИП, получения статуса самозанятого. Законодательство позволяет продавать излишки со своего земельного участка, выданного для личного подсобного хозяйства, и освобождает от уплаты налогов, — объяснил эксперт.

Юрист отметил, что для легальной продажи урожая нужно взять справку у местной администрации или председателя СНТ, чтобы подтвердить размер участка. Также на участке не должно быть наемных сотрудников, которые занимаются огородом.

Кроме того, продавать урожай можно только на сезонных фермерских ярмарках, добавил Рыбченко. Чтобы туда попасть, нужно согласовать участие с владельцем площадки.

Продавать урожай около дорог, транспортно-пересадочных узлов и метро незаконно — подобные места не утверждены для таких целей. За это грозит штраф от 500 до 2000 рублей, — подытожил юрист.

Ранее товаровед Татьяна Михайлова рассказала, что можно использовать прозрачные контейнеры с хорошей вентиляцией, чтобы сохранить урожай на зиму. По ее словам, зелень и ягоды рекомендуется заморозить в специальных зип-пакетах.