Кнопка-секрет на стиральной машинке сократит счет за электричество

Секретная кнопка на стиральной машинке позволит уменьшить счета за электроэнергию на 62%. Немногие знают об этом способе, потому что этой кнопкой практически никто не пользуется.

Все очень просто. Многие люди автоматически выбирают 40-градусный цикл стирки, при котором хорошо отстирываются грязь и пятна. Но при этом он дороже использования более холодного цикла.

Так, запуская машину, вам нужно выбрать не 40 градусов, а 20. Снижение температуры сокращает расходы на электроэнергию в среднем на 62%, поскольку стиральные машины потребляют меньше электричества, не нагревая воду.

Ранее сообщалось, что сушка белья — это целая наука для многих домохозяек. Зная некоторые нюансы, можно увеличить срок годности ткани и придать ей дополнительную свежесть. Хозяйки сушат белье и на улице, и дома, и на балконах. Перед тем как развесить одежду, ее нужно хорошо встряхнуть, чтобы волокна растянулись и ушла лишняя вода. Некоторые задаются вопросом, нужно ли выворачивать белье перед сушкой? Оказывается, тут есть свои тонкости.

До этого NEWS.ru рассказывал, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке.