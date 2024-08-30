Дизайнер назвала четыре абсолютных тренда в интерьере

Дизайнер Кузнецова назвала четыре абсолютных тренда в интерьере
Среди всех актуальных стилей в дизайне интерьеров и мебели можно выделить четыре основных направления, которые проявляются в каждом современном интерьере и являются абсолютными трендами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.
Природные оттенки
Последние годы дизайнеры интерьеров сосредоточены на отсылках к природе. В моде — природные оттенки, в первую очередь к ним относят нейтральную палитру:
- песочный;
- карамельный;
- землистые тона;
- оттенки заката;
- теплые синие оттенки;
- природные зеленые оттенки.
Натуральные материалы
Для создания уюта в современных интерьерах применяют натуральные, природные материалы и приятные текстуры, много текстиля. В интерьерах приветствуется:
- натуральное дерево;
- кожа;
- шерсть;
- лен.
Мягкие формы
Мягкие формы и изгибы в интерьере — это тенденция, которая придает интерьерам особый уют и некоторую расслабленность. В новых интерьерных коллекциях все чаще встречаются округлые формы мебели, принтов и аксессуаров. Плавные линии, круги и овалы стали настоящим трендом.
Рельефность
Рифленые поверхности придают объем привычным предметам, задают ритм всему интерьеру, при этом смотрятся спокойно и естественно. Такая фактура одинаково хорошо подходит как для современного, так и для классического интерьера.