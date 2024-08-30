Дизайнер назвала четыре абсолютных тренда в интерьере

Среди всех актуальных стилей в дизайне интерьеров и мебели можно выделить четыре основных направления, которые проявляются в каждом современном интерьере и являются абсолютными трендами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

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Природные оттенки

Последние годы дизайнеры интерьеров сосредоточены на отсылках к природе. В моде — природные оттенки, в первую очередь к ним относят нейтральную палитру:

песочный;

карамельный;

землистые тона;

оттенки заката;

теплые синие оттенки;

природные зеленые оттенки.

Натуральные материалы

Для создания уюта в современных интерьерах применяют натуральные, природные материалы и приятные текстуры, много текстиля. В интерьерах приветствуется:

натуральное дерево;

кожа;

шерсть;

лен.

Мягкие формы

Мягкие формы и изгибы в интерьере — это тенденция, которая придает интерьерам особый уют и некоторую расслабленность. В новых интерьерных коллекциях все чаще встречаются округлые формы мебели, принтов и аксессуаров. Плавные линии, круги и овалы стали настоящим трендом.

Рельефность

Рифленые поверхности придают объем привычным предметам, задают ритм всему интерьеру, при этом смотрятся спокойно и естественно. Такая фактура одинаково хорошо подходит как для современного, так и для классического интерьера.