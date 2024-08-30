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Дизайнер Кузнецова назвала четыре абсолютных тренда в интерьере

Среди всех актуальных стилей в дизайне интерьеров и мебели можно выделить четыре основных направления, которые проявляются в каждом современном интерьере и являются абсолютными трендами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Дизайнер назвала четыре абсолютных тренда в интерьере
©  Вечерняя Москва

Природные оттенки

Последние годы дизайнеры интерьеров сосредоточены на отсылках к природе. В моде — природные оттенки, в первую очередь к ним относят нейтральную палитру:

  • песочный;
  • карамельный;
  • землистые тона;
  • оттенки заката;
  • теплые синие оттенки;
  • природные зеленые оттенки.

Натуральные материалы

Для создания уюта в современных интерьерах применяют натуральные, природные материалы и приятные текстуры, много текстиля. В интерьерах приветствуется:

  • натуральное дерево;
  • кожа;
  • шерсть;
  • лен.

Мягкие формы

Мягкие формы и изгибы в интерьере — это тенденция, которая придает интерьерам особый уют и некоторую расслабленность. В новых интерьерных коллекциях все чаще встречаются округлые формы мебели, принтов и аксессуаров. Плавные линии, круги и овалы стали настоящим трендом.

Рельефность

Рифленые поверхности придают объем привычным предметам, задают ритм всему интерьеру, при этом смотрятся спокойно и естественно. Такая фактура одинаково хорошо подходит как для современного, так и для классического интерьера.

Дом и сад
Ксения Кузнецова