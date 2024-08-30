Назван лучший способ избавиться от шерсти животных в доме

Как бы ни хотелось избавить дом от шерсти питомца по взмаху волшебной палочки — в реальности это задача «со звездочкой». Но это одна из тех проблем, которые проще предотвратить — считают эксперты.

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«Шерсть домашних животных, как и волосы человека, проходит постоянный цикл роста, который в конечном итоге приводит к выпадению старых волос во время экзогенной фазы, когда из волосяного фолликула начинают расти новые волосы», — рассказал ветеринар Бен Симпсон-Вернон в интервью HuffPost.

Регулярное расчесывание вашего питомца удалит отмершую шерсть, уменьшит выпадение и сведет к минимуму количество загрязнений на вашей одежде — считает эксперт. Имеет смысл принять особые меры во время стирки. Эксперт по уборке Бекки Рапинчук рекомендует использовать специальные шарики против шерсти и волос, которые нужно положить в барабан стиральной машины. Кроме того, может помочь обычный уксус.

«Я использую 1/4 стакана белого уксуса для смягчения ткани во время цикла полоскания», — объяснила специалист.

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