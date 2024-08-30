Собаководам рассказали, можно ли носить питомца в слинге

Некоторые владельцы небольших собак предпочитают носить их в слингах. Однако стоит помнить, что слинг не должен причинять неудобств питомцу. Об этом в беседе с "Радио 1" предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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"Например, для еще несформировавшихся щенков слинг будет не самым лучшим средством передвижения, поскольку из-за неправильного положения собаки в слинге, вы можете ей навредить", - сказал Голубев.

Постоянное ношение питомца в слинге, по его словам, может привести к проблемам опорно-двигательного аппарата у животного.

Если планируется длительное путешествие или поездка, он посоветовал выбирать твердый бокс, в котором собаке будет максимально удобно. Питомец должен свободно лежать и вставать в переноске, указал эксперт.

До этого Голубев перечислил полезные устройства для собак. Одним из крайне нужных гаджетов, по его словам, является GPS-трекер. Он позволяет следить за питомцем, передвигающимся без поводка.

Если собака часто остается дома одна, кинолог порекомендовал приобрести автоматическую кормушку. Хозяин может заранее установить время и размер порции, и в нужный момент устройство самостоятельно насыплет корм.

Дачникам пригодится автоматическая катапульта для мячей. Устройство займет питомца игрой, пока хозяин занят в огороде, отметил специалист.