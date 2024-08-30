Как отучить кошку громко мяукать за пять шагов

Кошка громко мяукает. Ее можно отучить от этого всего за пять шагов
Громкое мяуканье у кошки может быть вызвано разными причинами. Иногда кошке просто скучно, а иногда она мяукает из-за стресса. Кроме того, это может быть способ сказать о боли или найти пару.
Чтобы отучить кошку громко мяукать, для начала надо выяснить причину. В первую очередь отвезите ее в ветеринарную клинику. Необходимо убедиться, что у животного нет проблем со здоровьем.
Начните уделять коту больше внимания. Общайтесь с ним, гладьте, успокаивайте в стрессовых ситуациях.
Усильте физические нагрузки питомцу. Придумайте для него активные игры. Например, сделайте аттракцион из полочек, веревочек и коробок.
Правильно кормите кота. Давайте ему еду по расписанию. Он быстро привыкнет к приему пищи по времени и перестанет выпрашивать еду.
Игнорируйте явные капризы любимца. Если вы приняли меры, а он продолжает мяукать, значит это капризы. Проигнорируйте звуки.
Ранее сообщалось, что многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомца, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубокие психологические и биологические причины. В первую очередь это объясняется природными инстинктами охотника. Также ночью у них выплескивается энергия, накопленная за день.