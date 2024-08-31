Как отучить кота запрыгивать на стол

Многие коты имеют привычку запрыгивать на стол, что, конечно, не нравится хозяевам. После питомцев остаются шерсть и пух, которые лезут потом в еду. Владельцы животных задаются вопросом, как отучить запрыгивать на стол, не наказывая любимцев.

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Чтобы кот больше не запрыгивал на стол, поставьте на него побольше кастрюль и другой металлической посуды. Когда пушистик попытается запрыгнуть, он испугается резкого громкого звука. Кроме того, ему не понравятся препятствия.

Также на стол можно поставить противень с водой. Если и это не поможет, разложите на столе апельсиновые корки. Кошки не любят цитрусовые запахи.

Ранее сообщалось, что многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомцев, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубокие психологические и биологические причины. В первую очередь это объясняется природными инстинктами охотника. Также у них выплескивается энергия, накопленная за день.

До этого NEWS.ru рассказывал, что при выборе домашнего питомца эксперты советуют хорошо изучить особенности породы. Некоторые кошки, несмотря на ангельскую внешность, имеют скверный характер. Вот какие породы считаются самыми вредными.