Какую пользу могут принести огороду арбузные корки?

Опытные дачники знают, что арбузные корки – это настоящее сокровище для садовода. Арбузные корки раскладывают на грядках для привлечения вредителей, их добавляют в компост, а также применяют для создания теплой грядки и натуральных горшков для растений.

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Конец августа и начало сентября – арбузная пора. Однако арбуз – это не только несколько килограммов сладкой мякоти и косточки, но и корки, которые не стоит просто так выбрасывать в мусорное ведро. Арбузные корки можно пустить в дело и применить на садовом участке.

Сладкая мякоть арбуза привлечет садовых вредителей, в том числе насекомых и слизней, которые приползут в то место, где вы разложите приманку. Лучше всего оставить корки на ночь – к утру вам нужно будет только собрать вредителей и уничтожить их, сообщает издание «БелНовости».

Арбузные корки можно отправить в компост – они будут постепенно перегнивать вместе с другими растительными и органическими отходами и обогащать смесь питательными элементами. Кроме того, арбузные корки можно использовать при устройстве теплой грядки – корки кладут на дно заранее подготовленной траншеи и накрывают сверху соломой и растительными остатками. Грядку проливают раствором мочевины или другими биопрепаратами, а затем засыпают землей и оставляют под черным укрывным материалом.

Еще один оригинальный способ использования арбузных корок – изготовление натурального горшка. Правда, в данном случае понадобятся не маленькие корки, а наружная оболочка от половины арбуза или даже от целого плода. Мякоть нужно выскоблить, а в полученную емкость насыпать грунт и посадить какое-нибудь растение, например зелень или ароматные травы (мяту, салат, петрушку). Не забудьте проделать в днище горшка отверстия для воды. Арбуз послужит и горшком, и удобрением.

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