Как организовать эффективную систему хранения вещей в квартире

Жильцы маленьких квартир или домов могут сталкиваться с нехваткой пространства для хранения одежды и других вещей. Эксперт ВсеИнструменты.ру Ника Кобылкина рассказала «Газете.Ru», как организовать эффективную систему хранения.

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По ее словам, есть необходимые для организации систем хранения вещи.

«Шкафы, стеллажи, навесные полки — для хранения одежды, обуви, книг и прочих вещей. Коробки с крышками и открытые контейнеры — для систематизации содержимого, удобны тем, что их можно подписывать. Органайзеры с ячейками — для хранения многих предметов: от канцелярских мелочей до десятков пар обуви — все зависит от размера и количества ячеек. Крючки и рейлинги — для вертикального хранения и экономии пространства. Этикетки и наклейки — для маркировки контейнеров и коробок. Разделители для ящиков и полок — для организованного хранения предметов», — объяснила она.

Так, разделите места хранения на активные и пассивные. К активным зонам относят те, к которым вы обращаетесь постоянно: прихожая, гостиная, кухня, расположенные на уровне глаз полки и ящики, шкафы с одеждой и обувью. Пассивные — это места, которыми вы пользуетесь время от времени, например, кладовая или антресоль шкафа. Не стоит заполнять активные зоны предметами, которыми вы редко пользуетесь.

«Зонируйте пространство с помощью открытых стеллажей. Они выполняют функцию перегородки и предоставляют дополнительные места для хранения. Также, уменьшите объем вещей для хранения. Несезонные постельные принадлежности и одежду можно упаковать в вакуумные мешки — они займут меньше места и будут защищены от пыли и посторонних запахов», — рекомендовала специалист.

Сделайте потайные ящики, например, под подоконником или, если у вас в доме есть лестница, из ее ступеней.

«Многоуровневые вешалки помогут существенно сэкономить место в шкафу: одна многоуровневая вешалка заменяет от трех до пяти обычных плечиков. Их можно купить, например, для брюк или шарфов, а можно соорудить самим, вешая на цепь», — подчеркнула Кобылкина.

Органайзеры для мелочей представлены в большом многообразии: с открытыми и закрытыми ячейками, для полок и выдвижных ящиков, есть также подвесные варианты.

Магнитная планка подойдет для металлических предметов, таких как ключи, ножницы, инструменты. Поможет сэкономить место в ящиках, на столах и полках. Подвесные карманы можно закрепить на стене или двери, чтобы хранить, например, домашнюю обувь.

Вертикальное хранение на кухне — очень популярны специальные держатели для сковородок и крышек от кастрюль.

«Коробки разного цвета и цветные стикеры помогут быстрее находить вещи. Например, коробка синего цвета для зимней одежды, а зеленого — для документов. В большом шкафу с закрытыми полками для этих же целей подойдут цветные стикеры. Можно сгруппировать предметы по назначению. Например, в коробке со стикером «Все для праздника» будут лежать не только гирлянды и свечи, но и скатерти», — сказала эксперт.

Эластичные сетки пригодятся для предметов сложной формы (игрушки, спортивный инвентарь). Так они займут меньше места, чем в коробках, и их хранение будет аккуратным.

Мягкие разделители подстраиваются под содержимое, поэтому ничего не придется перетасовывать при изменениях.

«Есть еще одно правило, которое всем кажется очевидным, но не все его соблюдают: вовремя избавляйтесь от лишнего. Для этого заведите дома «корзину для пересмотра» и складывайте туда вещи, в надобности которых вы сомневаетесь. Если спустя время они не пригодились, можно смело от них избавляться», — отметила специалист.

Используйте принцип вертикального хранения. Выбирайте встроенные шкафы и стеллажи до самого потолка, чтобы максимально задействовать пространство.

Выбирайте мебель с функцией хранения, например, кровать со встроенным ящиком или открывающиеся пуфы.

«Интегрируйте шкафы и полки в стенные ниши. Так вы сможете задействовать все возможное пространство под хранение вещей. Ниши в санузлах и пространство под ванной тоже подойдет для хранения бытовой химии и предметов для уборки. На балконе тоже можно собрать стеллаж, повесить открытые полки или поставить небольшой шкаф», — рассказала эксперт.

Продумайте мебель для хранения вещей: конструкцию шкафа, его вид — отдельный или встроенный, количество полок, их ширину, высоту, глубину, наличие и количество дверей. Что касается габаритов, то мебель для хранения должна соответствовать размерам помещения и не загромождать пространство.

«В той зоне, где планируется техника, нужно рассчитать количество розеток и их расположение. Например, возле стеллажа под телевизор нужно предусмотреть розетки под все сопутствующие устройства (домашний кинотеатр, игровая консоль, ТВ-приставки и другое)», — посоветовала она.

Модульные системы хранения можно адаптировать под различные задачи. Они представляют собой набор взаимозаменяемых элементов, которые можно комбинировать между собой. Так вы сможете просто менять конфигурации, не меняя саму мебель.