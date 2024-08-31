Как вырастить вешенки в домашних условиях

Оказывается, необязательно ждать осень, чтобы полакомиться вешенками. Их можно вырастить у себя дома. Главное — купить субстрат (мицелий) у хорошего производителя.

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Возьмите пластиковую бутылку на пять-шесть литров и разрежьте ее на две неравные части: высота нижней должна составлять около трети от всей бутылки, а верхней — примерно две трети.

В верхней сделайте несколько вертикальных надрезов и вновь наденьте ее на нижнюю. С помощью раскаленного паяльника (гвоздя или спицы) проделайте несколько двухсантиметровых отверстий так, чтобы в высоту получилось три-четыре кружочка.

В толстостенную алюминиевую кастрюлю уложите плотно солому. Залейте водой и кипятите полчаса, после чего дайте воде остыть и переложите солому в верхнюю часть конструкции примерно до первого отверстия.

На солому высыпьте немного мицелия и снова сделайте слой соломы. Повторите шаги, утрамбовывая солому, пока тара не заполнится.

Сделайте то же самое с нижней частью бутылки. После этого соберите конструкцию и скрепите ее скотчем.

Отправьте заготовку в теплое место, спрятав от прямых солнечных лучей. Опрыскивайте из пульверизатора несколько раз в день.

Через неделю солома заплесневеет, а через три недели урожай грибов уже можно будет собирать. Главное — каждый день опрыскивать солому.

Ранее сообщалось, что шампиньоны — одни из любимых грибов гурманов. С этими грибами любое блюдо приобретает яркий оттенок. Для правильной консистенции и аромата их нужно правильно обжарить. Однако вот какую ошибку допускают многие хозяйки.