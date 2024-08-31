День ветеринара: как современные айболиты делают жизнь животных лучше

Ветеринары в России празднуют свой профессиональный праздник. Ежедневно они помогают тысячам питомцев стать здоровыми. Им на помощь приходят современная техника и новейшие лекарственные препараты. Как доктора заботятся о братьях наших меньших, выяснила корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина.

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Померанскому шпицу Дейзи всего два года. Ее регулярно приводят на обследования, чтобы предупредить возможные патологии. На сегодня у собаки запланированы ЭКГ, УЗИ и общие анализы.

«Я считаю, что животные, как и люди, должны проходить диспансеризацию, чтобы выявить все проблемы на ранней стадии. Это очень важно для нас», – отметила хозяйка собаки Нина Ступак.

Таксе Вене уже 10. Если бы он был человеком, ему было бы почти 60. В таком зрелом возрасте животное сталкивается с проблемами ЖКТ. Совсем недавно у собаки было воспаление и небольшой абсцесс. Но в клинике Венедикту помогли.

«Главное, что доброе отношение, потому что это не всегда бывает. Ты бываешь напряжен и больше боишься за него, чем за себя, но нам помогли очень хорошо», – отметила хозяйка собаки Полина Демина.

У Евгении Кравченко ветеринарный стаж всего два года. Но она уже может найти подход даже к самому капризному животному.

«С ними можно договориться, иной раз с ними даже проще договориться, чем с людьми, потому что животные чувствуют сам настрой и как ты к ним относишься», – пояснила ветеринарный врач-кардиолог Евгения Кравченко.

КТ и МРТ позволяют быстро поставить диагноз и оперативно приступить к лечению. Если по каким-то причинам хозяин с питомцем не может приехать в больницу, можно вызвать реанимобиль.

«Это оборудование УЗИ-диагностики, проведение кардиограммы, взятие анализов крови. В автомобиле есть реанимационный чемоданчик, дефибриллятор и монитор пациента», – перечислил ведущий ветеринарный врач СББЖ ВАО и ЮВАО Алексей Лазутин.

В реанимобиле проводят даже несложные операции. В клинике есть стационар для питомцев. Он необходим тем, кто пережил хирургические вмешательства, находится под наблюдением после тяжелых инфекционных заболеваний. Все боксы изолированные, там есть освещение, подогрев. При необходимости кварцевание, подача дополнительного кислорода, постановка капельниц.

В Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник и все чаще москвичи выбирают именно их, а не частных специалистов.

«Хорошим знаком является то, что если в прошлом году число обращений в государственную службу было 300 тысяч, то уже за 8-9 месяцев текущего года в наш кол-центр обратилось 500 тысяч человек, то есть почти в два раза больше», – заявил заведующий Калининской государственной ветклиникой, куратор круглосуточного стационара для животных в ветклинике Вешняки Геннадий Погребняк.

Животные, как и человек, тоже болеют и им порой нужна помощь специалистов. А задача айболитов сделать жизнь кошек, собак и даже крокодилов здоровой и счастливой.