Российские ученые рассказали, как правильно хранить дачный урожай

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) подготовили рекомендации, как наилучшим образом сберечь урожай с огорода или дачного участка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

© Газета.Ru

По словам специалистов, для хранения следует отбирать наиболее здоровые и крепкие плоды без признаков гнили. Поврежденные овощи и фрукты лучше сразу выбрасывать, поскольку даже удаление пораженных частей не гарантирует безопасность такого продовольствия.

Исследователи отметили, что огурцы после сбора можно хранить в холодильнике при температуре 7-10°C, обернув в бумажное полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу. Огурцы не стоит мыть и класть рядом с фруктами.

Помидоры можно держать в холодильнике не более пяти суток. Лучше всего томаты сохраняются в сухом помещении при температуре 12-20°C.

Лук также необходимо держать в сухости. Для хранения подойдет помещение с температурой не более 18°C.

Чеснок в небольшом количестве можно держать в холодильнике, завернув в бумажный пакет или тканевый мешок. Если чеснока много, лучшим местом для него станет утепленный балкон или сухая кладовка вдали от радиаторов отопления.

Картофель, капусту, свеклу и тыкву нужно оставить в темном прохладном помещении с вентиляцией.

По словам ученых, для долгого хранения картофель рекомендуется тщательно помыть и высушить на газетах или другом впитывающем материале до двух суток, а затем присыпать мелом или сухой известью. Это защитит клубни от вирусов и бактерий.

Морковь в небольшом количестве можно убрать в холодильник и держать там до двух недель. Если урожай моркови велик, ее советуют разложить на утепленном балконе.

Яблоки для долгого хранения рекомендуют держать на балконе в деревянных или пластиковых ящиках при влажности воздуха 80-95% и температуре до нуля градусов.

Укроп, петрушку и другую зелень можно хранить в плотно закрытой банке или контейнере, где она может сохранять свежесть до двух месяцев.