Специалисты дали советы по уборке дома, которые помогут сэкономить время

Специалисты дали несколько рекомендаций, как быстро убраться в доме, чтобы не посвящать этому все выходные.

Так, эксперты порекомендовали при уборке использовать специальные инструменты. Существенно сэкономить время помогут робот-пылесос или паровая швабра, но если их нет, то приобрести набор салфеток из микрофибры или моющие средства может каждый. Вместо химических средств используйте соду, уксус и лимонный сок, они хорошо очищают поверхности.

Для удобства заведите специальный контейнер и храните там всю бытовую химию. Во время уборки такой контейнер можно переносить с собой по всему дому, чтобы избежать лишней суеты, сообщает «Вечерний Волгоград.ру».

При уборке придерживайтесь одной выбранной схемы, соблюдая ее каждый раз. Со временем этот процесс просто дойдет до автоматизма. Специалисты рекомендуют начинать с кухни, так как там всегда больше всего работы.

Кроме того, не стоит делить процесс уборки на комнаты. Если моете пол, то мойте его сразу во всех помещениях, это позволит не отвлекаться и не тратить время на ожидание, пока он высохнет.

Также эксперты посоветовали не коллекционировать ненужные вещи, чтобы во время уборки не тратить время на раздумья, куда их девать. Пройдитесь по комнатам с мешком для мусора и выбросьте все, что пылится без дела. Не храните треснувшую посуду или старые журналы.

Лучше всего наводить порядок либо каждый день, либо раз в несколько дней. Стоит помнить, что чем дольше времени вы не делаете уборку, тем больше грязи скапливается в доме.