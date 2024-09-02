Перечислены самые распространенные ошибки при покупке посудомоечной машины

Перечислены самые распространённые ошибки при покупке посудомоечной машины
Многие из нас не могут представить жизнь без посудомоечной машины. На рынке сейчас на выбор есть множество подобных устройств, но на что нужно обращать внимание при этом?
Вместимость. Это важный критерий при выборе посудомоечной машины. Связан он с количеством человек в семье. Один комплект посуды состоит из ножа, вилки, чайной, десертной и столовой ложек, одного бокала, одной чашки с блюдцем, трёх тарелок (плоской, глубокой, десертной). Полноразмерные встраиваемые модели вмещают 12−16 таких комплектов, узкие — 9−12 комплектов, компактные — 5−6 комплектов. Если у вас много скапливается за день грязной посуды, то лучше взять полноразмерную посудомойку.
Класс мойки и сушки. К счастью, большая часть современных моделей имеет класс, А как сушки, так и мойки. Однако если вы часто используете посуду из стекла, хрусталя, фарфора, то рассмотрите посудомойку с классами А+, А++ и А+++.
Дополнительные полезные функции. Например, это возможность половинной загрузки (сэкономит вам воду и электричество), отсрочка старта, предварительное замачивание, экономичный режим, деликатный режим, быстрая мойка (без полоскания, сушки).
Сливной фильтр. Этот фильтр нужен для удаления отработанной воды. Если он у вас стандартный, то его необходимо регулярно доставать и чистить (после каждой мойки). При этом есть посудомоечные машины, у которых сливной фильтр очищается автоматически.
Уровень шума. Существуют модели посудомоек, у которых уровень шума составляет 55 дБ. Это может уже вызывать раздражение.
Защита от протечек. Это крайне необходимая функция. Проверьте, чтобы она была у посудомоечной машины.