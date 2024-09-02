Перечислены растения, которые лучше не ставить в спальне

Полноценный сон очень важен для хорошего самочувствия, эмоциональной стабильности и высокой продуктивности днём. Его могут обеспечить и определённые комнатные цветы.

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Для зоны отдыха, по мнению экспертов не подходят следующие растения:

лилии, которые поглощают кислород, обладают резким ароматом, способным вызвать мигрень;

диффенбахия, сок которой может вызывать аллергию;

монстера: поверхность листьев этого цветка покрыта мелкими игольчатыми образованиями, которые при попадании на слизистую вызывают аллергические реакции (высыпания, слезотечение, красные пятна на коже);

олеандр, в котором содержится яд, поэтому к нему нельзя прикасаться без перчаток;

примула (первоцвет), выделяющие алкалоиды, способные привести к головокружению, приступам удушья.

Наиболее благоприятными для спальни считаются хлорофитум, лаванда, сансевиерия, алоэ вера, английский плющ.

Хлорофитум увлажняет воздух, прост в уходе, нейтрализует электромагнитные излучения от бытовой техники, избавляет помещение от вредных веществ.

Лаванда благодаря своему аромату действует успокаивающе. Также она снижает уровень стресса, укрепляет сон.

Кислород сансевиерия производит именно ночью. Помимо этого, она нейтрализует токсины.

Алоэ вера вырабатывает по ночам кислород и при этом является неприхотливым растением.

Английский плющ хорошо влияет на дыхательную систему, очищает воздух, позволяет легко засыпать и крепко спать.