Можно ли кошкам горох – мнение экспертов

Кошки являются облигатными хищниками. Это означает, что им нужно есть мясо. Они не могут получить некоторые питательные вещества, необходимые для жизни, из других природных источников. Однако им можно употреблять и растительную пищу. Например, питомцам разрешено есть овощи. В статье мы подробно рассмотрим, можно ли кошкам горох в консервированном, свежем или вареном виде. Екатерина Шульга ветеринарный врач-терапевт

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Горох — один из самых насыщенных питательными веществами овощей. Его можно давать кошкам. Тем не менее их рацион должен быть сбалансированным и богатым белком, чтобы обеспечить хорошее состояние здоровья. Овощи содержат мало калорий и являются отличным лакомством для кошек, которым необходимо нормализовать вес.

Можно ли давать кошкам есть горох?

Добавление в рацион питомца гороха может принести пользу.

Тем не менее некоторые виды этого продукта могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем:

Свежий горошек. Является идеальным вариантом для большинства кошек, поскольку это тот тип овоща, который они, скорее всего, найдут в дикой природе. Только не давайте слишком много горошин, так как это потенциально может стать причиной удушья.

Является идеальным вариантом для большинства кошек, поскольку это тот тип овоща, который они, скорее всего, найдут в дикой природе. Только не давайте слишком много горошин, так как это потенциально может стать причиной удушья. Замороженный горох. Не отличается от свежего. Он не только содержит такое же количество питательных веществ, но и может храниться дольше, не портясь. Единственное предостережение – прежде чем предлагать еду, вы должны дать ей немного оттаять.

Не отличается от свежего. Он не только содержит такое же количество питательных веществ, но и может храниться дольше, не портясь. Единственное предостережение – прежде чем предлагать еду, вы должны дать ей немного оттаять. Горох, приготовленный на п ару. Этот способ готовки не только сохраняет практически все полезные свойства свежего овоща, но и значительно облегчает его употребление кошкой, не давая ей подавиться.

ару. Этот способ готовки не только сохраняет практически все полезные свойства свежего овоща, но и значительно облегчает его употребление кошкой, не давая ей подавиться. Зеленый горошек. Также известен как садовый горох. При условии, что он употребляется в умеренных количествах, проблем у питомца не возникнет.

Также известен как садовый горох. При условии, что он употребляется в умеренных количествах, проблем у питомца не возникнет. Горох сахарный. Относится к тому же виду, что и зеленый горошек, с той лишь разницей, что вы можете дать весь стручок, а не только горошины. В нем немного больше сахара, чем в садовом горохе, что делает его гораздо более вкусным лакомством.

Итак, можно ли котам давать горох? Ответ — да, в небольшом количестве в приготовленном виде.

Плюсы

Этот овощ не так популярен, как другие, но питомцам его можно предлагать. На самом деле он является удивительно богатым питательным продуктом.

Это не значит, что вы можете давать любимцу только один горох, но он будет отличным дополнением к рациону. Помимо полезных белков и углеводов, горох содержит витамин B1 и C, калий, железо, магний, медь и пищевые волокна (клетчатку).

Кошке можно давать горох, но он является для нее лишь источником клетчатки.

Все остальные питательные вещества, содержащиеся в овоще, не усвоятся организмом животного, ввиду особенностей его строения. Клетчатка, в частности, может иметь положительное влияние на пищеварение.

Кошки не должны употреблять ее слишком много (облигатные животные в дикой природе почти не едят растительную клетчатку). Но тем, кто борется с замедленным пищеварением, может быть полезно есть горох несколько раз в неделю.

Растворимые растительные пищевые волокна при впитывании воды превращаются в скользкое, желеобразное вещество. Это может помочь пищевому комку пройти через кишечник.

Какие могут быть риски?

Кормление кошки горохом допустимо, этот продукт может стать отличным лакомством. Однако важно предлагать любимцу овощи только в умеренных количествах, не ежедневно.

Вот проблемы, которые могут возникнуть при кормлении этим продуктом:

Вареный горох. Может быть опасным, если он приготовлен в сливочном или растительном масле с добавлением специй, чеснока и т.д. Это связано с тем, что подобные ингредиенты токсичны для питомца, а масло содержит много калорий.

Может быть опасным, если он приготовлен в сливочном или растительном масле с добавлением специй, чеснока и т.д. Это связано с тем, что подобные ингредиенты токсичны для питомца, а масло содержит много калорий. Консервированный горох. Как и вареный, провоцирует множество потенциальных проблем, в частности болезни желудка. Консервированный горошек часто содержит много солей, натрия и сахара, а также консервантов. Все это, хотя и относительно безвредно для человека, может оказать значительное негативное воздействие на пищеварительную систему кошки.

Как и вареный, провоцирует множество потенциальных проблем, в частности болезни желудка. Консервированный горошек часто содержит много солей, натрия и сахара, а также консервантов. Все это, хотя и относительно безвредно для человека, может оказать значительное негативное воздействие на пищеварительную систему кошки. Черноглазый горох. Технически являясь частью семейства бобовых, может вызвать значительные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также содержит очень много солей и натрия, которые, как и консервированный овощ, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Технически являясь частью семейства бобовых, может вызвать значительные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также содержит очень много солей и натрия, которые, как и консервированный овощ, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Душистый горошек. Не кормите им кошку. Он очень ядовит. Симптомы отравления душистым горошком включают слабость, тремор, вялость, судороги, атаксию и расстройство желудка.

Что нужно знать перед тем, как давать горох?

Во-первых, владельцы всегда должны консультироваться со своим ветеринарным врачом, чтобы убедиться, что их кошка может есть горох.

Во-вторых, необходимо начать с малого количества нового продукта в рационе. Также необходимо быть начеку в отношении любых потенциальных реакций, пока они еще относительно незначительны. В некоторых случаях у кошек могут возникнуть трудности с перевариванием, что вызовет рвоту и/или непереносимость в виде диареи.

Наконец, вы всегда должны быть уверены, что горох свежий и подается либо сырым, либо приготовленным на пару.

Не забывайте: использовать горох допустимо в качестве лакомства, а не основной пищи, соответственно, он не должен превышать 10% в доле от суточного рациона.

Существует ли риск отравления горохом?

Хотя горох совсем не токсичен для кошек, важно не переусердствовать. В дополнение к недостатку питательных веществ употребление слишком большого количества овоща может нарушить пищеварение вашей кошки — организм животных, в отличие от людей, не способен переваривать избыточный объем крахмалистых углеводов.

Поэтому они могут страдать от расстройства желудка, вздутия живота, диареи, запора или рвоты.

При возникновении перечисленных симптомов обязательно обратитесь к ветеринару!

Рассмотрим другие овощи

Кошки – несомненно, плотоядные, но это не значит, что они должны полностью избегать овощей. Эти продукты могут улучшить рацион животного, обеспечивая его определенными питательными веществами, которые питомцы не получают из мясной пищи.

Кошачьи диеты должны состоять в основном из белков и жиров (их организм плохо перерабатывает углеводы). Тем не менее добавление определенных овощей в рацион может стать отличным способом получения кошками полезных лакомств: например, горох, брокколи, огурцы и т.д. Однако недопустимо использовать для этого редис, шпинат и др. Эти овощи вредны для питомцев.

Никогда не кормите любимцев растительными продуктами, приготовленными в масле, с пряными травами или соусом. Убедитесь, что вы нарезали их небольшими кусками, чтобы кошка не подавилась.

Подведем итоги

Кошки могут употреблять горох в небольших количествах, но важно понимать, что они являются облигатными хищниками и обычно получают необходимые питательные вещества из белковой пищи.

Горох — кладезь полезных веществ для людей: белка, углеводов, а также витаминов B1 и K, калия. Однако для кошек он является исключительно источником пищевых волокон (клетчатки).

Включив сырой и неприправленный горох в рацион в качестве перекуса или лакомства, вы дадите кошке что-то вкусное, а также очень полезное и питательное.

Чтобы помочь питомцу переварить этот крахмалистый овощ, подавайте его приготовленным — вареным или пропаренным.

Горох следует варить, охлаждать и предлагать взрослым особям только целиком. Молодые кошки рискуют подавиться целым овощем. В корм для малышей можно добавлять пюре из горошка.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли кошкам давать зеленый горошек?

Зеленый горох безопасен для питомцев. Он используется в рецептах, разработанных рядом компаний по производству кормов для домашних животных. Это связано с тем, что горох является отличным источником клетчатки. Овощ приносит пользу пищеварительной системе, он хорош для поддержания здорового опорожнения кишечника.