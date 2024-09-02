Грибники десятилетиями спорят о том, как правильно собирать грибы — срезать или выкручивать. Биологи наконец поставили точку в этом вопросе.

Ученые попробовали оба способа сбора грибов. Результаты эксперимента сильно удивили.

Биологи Татьяна Юшкевич и Александр Разин рассказали, что аккуратное выкручивание грибов не вредит грибнице. При этом выкручивание оказалось даже полезным, поскольку оно стимулирует активный рост грибницы, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что шампиньоны — одни из любимых грибов гурманов. С этими грибами любое блюдо приобретает яркий оттенок. Для правильной консистенции и аромата их нужно правильно обжарить. Однако вот какую ошибку допускают многие хозяйки. Мыть шампиньоны нужно правильно.

Нередко именно грибы становятся причиной отравлений различной степени тяжести. Особенно опасно случайно спутать съедобные грибы с ядовитыми. Например, употребление обычных лисичек и сыроежек может обернуться неприятными последствиями.

До этого юрист Алла Георгиева предупредила, что россияне могут заработать крупный штраф или даже уголовную ответственность за сбор ряда редких растений и грибов. По ее словам, среди таких цветов — ландыши и фиалки, среди грибов — вешенки и трюфель летний.