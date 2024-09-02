Чем обработать теплицу осенью

Если хочется наслаждаться урожаем овощей ранней весной или, наоборот, поздней осенью, понадобится теплица. Чувствительные растения можно выращивать в поликарбонатных, пленочных или остекленных теплицах: в таких укрытиях они выдержат любое ненастье. Сооружения сильно продлевают дачный сезон, но он тоже имеет конец и завершается подготовкой теплиц к новому сезону. Этапы подготовки парника к весне — в материале «Вечерней Москвы».

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Подготовка теплицы

Перед тем как приступить к обработке конструкции, нужно убрать грядки и навести порядок на площадках под укрытиями.

Для этого нужно убрать из теплицы:

Остатки растений (листья, ботва, плоды, стебли);

Стационарные поливочные системы при наличии;

Колья и опоры, которые служили для поддержки растений;

Садовые инструменты;

Мусор.

Здоровую органику можно использовать в качестве органических удобрений, а мусор отвезти на свалку. Инструменты очищаются от грязи, промываются, обрабатываются антисептиком и убираются в сухое помещение, где они будут храниться зимой. По завершении подготовительных работ можно обработать саму теплицу.

Обработка поверхностей укрытия

Неважно, из какого материала изготовлено укрытие, его в любом случае нужно тщательно промыть. Грязь, осевшая на стенках, препятствует проникновению света и увеличивает нагрев теплицы. Также грязь — благоприятная среда для развития вредных микроорганизмов. Первым делом песок смывают шлангом или переносной автомойкой, а уже только потом начинают работать губками. Это важно, чтобы не поцарапать теплицу песчинками и мелкими камнями. Для большей эффективности можно применять хозяйственное, дегтярное или калийное мыло.

После мытья, чтобы гарантированно избавиться от яиц насекомых и грибов, нужно дополнительно обработать парник фунгицидными и инсектоакарицидными препаратами. Таким процедурам нужно подвергнуть не только стенки и крышу, но и каркас.

Чем и как обработать землю в теплице

В завершение обязательно требуется сделать подготовку грунта к новому сезону. Для этого применяют следующие процедуры:

Обеззараживание

Обязательное требование, если парник используется давно или растения болели во время весенне-летнего сезона.

Для этих целей часто используют следующие фунгициды:

Медный купорос (50–70 граммов на 10 литров воды);

Перманганат кальция (пять–семь граммов на пять литров воды);

Хлорная известь (200–300 граммов на квадратный метр).

Растворы используют для полива грунта, а известь рассыпают по поверхности почвы, после чего перекапывают.

Замена грунта

Заменять грунт необходимо, если земля потеряла свою плодородность или заражена. Нужно удалить почву на глубине от 20 до 25 сантиметров и уложить новые здоровый, богатый питательными веществами грунт.

Внесение удобрений

Осенняя пора — отличное время для того, чтобы насытить обедневшую за лето почву органическими удобрениями — подойдут коровий навоз и птичий помет. Это поможет сохранить плодородие и гарантировать успешное развитие растений в следующем сезоне.