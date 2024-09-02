Регулярное использование стиральной машины неизбежно приводит к накоплению налета в отсеке для моющих средств. С течением времени этот осадок становится все более трудным для удаления, превращаясь в стойкое загрязнение.

Чтобы избежать долгих и утомительных попыток очистки лотка, существует простой и эффективный способ. Достаньте отсек из машины и поместите его в тазик с горячей водой. Добавьте пару столовых ложек лимонной кислоты и дайте настояться в течение получаса. После этого достаньте лоток и промойте его под струей воды.

Три лайфхака для посудомоечной машины

Лимонная кислота – отличное средство для удаления застарелых известковых отложений. Она эффективно растворяет и вымывает накопившийся налет, возвращая вещам первозданный вид.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.