Какие полотенца для чего подходят и как часто их нужно менять

Вытирайте об него ноги. Врач раскрыла, какое полотенце нельзя использовать для лица
Дерматовенеролог Шорина: вафельное полотенце подходит только для ног. Кроме них, популярны махровые или из микрофибры. У каждого вида тоже своё идеальное индивидуальное предназначение. И выбирать полотенце нужно как раз в зависимости от материала. Деталями поделилась врач-косметолог, дерматовенеролог, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Шорина.
Чем особенны разные полотенца
Вафельные
Плюсы:
- Ткань — натуральная, хлопок;
- Нет ворса;
- Прекрасно впитывают воду;
- Долговечны.
Минусы: эти полотенца довольно жёсткие.
Подходят для:
- Ног;
- Кухни.
Махровые
Плюсы:
- Ткань — натуральная: хлопок, лён, бамбук;
- Ворс мягкий и пушистых;
- Отлично впитывают влагу.
Минусы:
- Недолговечные;
- Долго сохнут.
Подходят для:
- Лица и тела;
- Детей;
- Пляжа.
Из микрофибры
Плюсы:
- Ткань — чаще всего смесь натуральной и синтетической;
- Мягкие;
- Хорошо впитывают воду.
Подходят для:
- Пляжа;
- Бани.
Как часто менять полотенца
Как рассказал Шорина «Доктору Питер», всё зависит от того, что вы им вытираете.
- Лицо — 1 раз в 1–2 дня;
- Тело — в среднем после каждых 3 посещений душа/ванны/бани;
- Интимная зона — каждый день;
- Руки — в среднем 1 раз в 2–3 дня;
- Ноги — в среднем 1 раз в 2–3 дня.
Почему у каждого должны быть свои полотенца
Как объяснила врач-дерматолог, венеролог Камилла Наджафова, на чужом полотенце остаётся индивидуальная микрофлора человека. Поэтому есть риск набрать себе проблем.
Среди них:
- Грибок кожи, ногтей, волос;
- Чесотка;
- Педикулёз.