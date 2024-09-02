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Вытирайте об него ноги. Врач раскрыла, какое полотенце нельзя использовать для лица

Дерматовенеролог Шорина: вафельное полотенце подходит только для ног. Кроме них, популярны махровые или из микрофибры. У каждого вида тоже своё идеальное индивидуальное предназначение. И выбирать полотенце нужно как раз в зависимости от материала. Деталями поделилась врач-косметолог, дерматовенеролог, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Шорина.

Какие полотенца для чего подходят и как часто их нужно менять
© unsplash

Чем особенны разные полотенца

Вафельные

Плюсы:

  • Ткань — натуральная, хлопок;
  • Нет ворса;
  • Прекрасно впитывают воду;
  • Долговечны.

Минусы: эти полотенца довольно жёсткие.

Подходят для:

  • Ног;
  • Кухни.

Махровые

Плюсы:

  • Ткань — натуральная: хлопок, лён, бамбук;
  • Ворс мягкий и пушистых;
  • Отлично впитывают влагу.

Минусы:

  • Недолговечные;
  • Долго сохнут.

Подходят для:

  • Лица и тела;
  • Детей;
  • Пляжа.

Из микрофибры

Плюсы:

  • Ткань — чаще всего смесь натуральной и синтетической;
  • Мягкие;
  • Хорошо впитывают воду.

Подходят для:

  • Пляжа;
  • Бани.

Как часто менять полотенца

Как рассказал Шорина «Доктору Питер», всё зависит от того, что вы им вытираете.

  • Лицо — 1 раз в 1–2 дня;
  • Тело — в среднем после каждых 3 посещений душа/ванны/бани;
  • Интимная зона — каждый день;
  • Руки — в среднем 1 раз в 2–3 дня;
  • Ноги — в среднем 1 раз в 2–3 дня.

Почему у каждого должны быть свои полотенца

Как объяснила врач-дерматолог, венеролог Камилла Наджафова, на чужом полотенце остаётся индивидуальная микрофлора человека. Поэтому есть риск набрать себе проблем.

Среди них:

  • Грибок кожи, ногтей, волос;
  • Чесотка;
  • Педикулёз.