Какие полотенца для чего подходят и как часто их нужно менять

Дерматовенеролог Шорина: вафельное полотенце подходит только для ног. Кроме них, популярны махровые или из микрофибры. У каждого вида тоже своё идеальное индивидуальное предназначение. И выбирать полотенце нужно как раз в зависимости от материала. Деталями поделилась врач-косметолог, дерматовенеролог, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Шорина.

© unsplash

Чем особенны разные полотенца

Вафельные

Плюсы:

Ткань — натуральная, хлопок;

Нет ворса;

Прекрасно впитывают воду;

Долговечны.

Минусы: эти полотенца довольно жёсткие.

Подходят для:

Ног;

Кухни.

Махровые

Плюсы:

Ткань — натуральная: хлопок, лён, бамбук;

Ворс мягкий и пушистых;

Отлично впитывают влагу.

Минусы:

Недолговечные;

Долго сохнут.

Подходят для:

Лица и тела;

Детей;

Пляжа.

Из микрофибры

Плюсы:

Ткань — чаще всего смесь натуральной и синтетической;

Мягкие;

Хорошо впитывают воду.

Подходят для:

Пляжа;

Бани.

Как часто менять полотенца

Как рассказал Шорина «Доктору Питер», всё зависит от того, что вы им вытираете.

Лицо — 1 раз в 1–2 дня;

Тело — в среднем после каждых 3 посещений душа/ванны/бани;

Интимная зона — каждый день;

Руки — в среднем 1 раз в 2–3 дня;

Ноги — в среднем 1 раз в 2–3 дня.

Почему у каждого должны быть свои полотенца

Как объяснила врач-дерматолог, венеролог Камилла Наджафова, на чужом полотенце остаётся индивидуальная микрофлора человека. Поэтому есть риск набрать себе проблем.

Среди них: