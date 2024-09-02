Садовод объяснил, как подготовить розы к зиме

Розы — одни из самых капризных цветов на вашем участке, поэтому к подготовке растения к зиме стоит отнестись максимально ответственно. Садовод Анастасия Павлова подскажет, как не опустить гибели растения и надежно защитить кусты до следующего лета.

© unsplash

Не забудьте подкормить

Худшее, что можно сделать для розовых кустов в конце лета — простимулировать рост зеленых побегов. Они просто погибнут в первые же заморозки. Активный рост и цветение провоцируют азотные удобрения, наш эксперт рекомендует отказаться от них в пользу фосфорных, для них сейчас самое время. Анастасия:

«Удобрения с содержанием фосфора и калия помогают повысить иммунитет от самых корней».

Поливать, но осторожно

Розы любят воду, поэтому все лето опытные садоводы не жалеют воды для цветка. Поливать розы можно вплоть до конца августа, а вот в сентябре от активного полива стоит отказаться. Все дело в том, что большое скопление воды в корнях и в самих стеблях приводит к заморозке и распиранию куста, из-за чего растение также может не дожить до весны.

Откажитесь от рыхления

За летние месяцы розы активно поглощают солнечные лучи, кроме того, свежий теплый воздух циркулирует в корнях при постоянном прорыхлении земли в области ствола. Осенью садоводы не советуют рыхлить землю около розовых кустов, ведь в противном случае вы ненароком активируете процесс роста новых почек, а нам это совсем не нужно при подготовке к зиме.

Обрезаем все лишнее

Для улучшения вентиляции кроны и повышения иммунитета растения важно проводить осеннюю обрезку кустов роз. Подрезать можно уже в середине сентября. Садовод рекомендует начать обработку в тот период, когда вы провели все остальные манипуляции и уже сейчас готовы укрыть розы. Важный момент — надрезы необходимо делать под углом, чтобы жидкость из среза стекала с коры и не застаивалась, тем самым не провоцировала гниение.

Пригните плетистые розы

Если вы занимаетесь выращиванием плетистых роз, есть смысл пригнуть их к земле. Анастасия:

«Пригибайте растение аккуратно, можно даже не за один раз, так как толстый ствол может не поддаться сразу».

При этом не кладите плети на землю, подложите под стебли доски, чтобы растение не проморозилось от земли.

Накрываем кусты

Когда температура приблизится к нулю, розы можно накрывать. Возьмите широкий материал, накройте кусты поверх уже установленных дуг, а сверху положите непромокаемый материал по типу толстого картона. А вот накрывать растение пленкой наш эксперт не советует — ее легко сдует ветром при любой фиксации.