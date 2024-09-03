Названы опаснейшие для человека комнатные растения

Некоторые домашние цветы могут быть опасными для человека из-за токсичных веществ, содержащихся в их соке, листьях или цветах, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. В первую очередь она назвала диффенбахию, сок которой вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек, при попадании в глаза или внутрь сильно провоцирует сильное раздражение.

По словам эксперта, филодендрон и алоказия содержат оксалаты кальция, раздражающие кожу и слизистые оболочки, они вызывают отек гортани при проглатывании. Лялина добавила, что сок кротона ядовит, и раздражает кожу и глаза. Молочай (Euphorbia) — сок токсичен, вызывает ожоги кожи, раздражает слизистые оболочки, продолжила биолог.

Кактусы — их главная опасность в колючках. Они вонзаются глубоко в кожу и могут обломиться, так что вытаскивать их крайне непросто, а в месте ранки может возникнуть воспаление. Кроме того, сок кактусов крайне токсичен для животных, — резюмировала эксперт.

Ландыши, которые активно растут в средней полосе, являются ядовитыми растениями, рассказала ранее врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в цветке содержатся два опасных вещества: сердечные гликозиды и лилиевые альдегиды.