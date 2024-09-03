Как просто и стильно украсить дом к осени

Встреча осени не обязательно должна быть печальной — она может стать и вдохновляющей. Как сохранить атмосферу лета в домашнем интерьере, рассказала «Вечерней Москве» дизайнер интерьера компании — производителя товаров для дома FineDesignGroup Елена Максимова.

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Яркие детали

Добавьте в интерьер яркие пуфы и стулья оригинального дизайна. Теплые оттенки оранжевого, желтого, горчичного, золотистого, а также насыщенный синий и бирюзовый добавят настроения в пространство и сделают его более живым и динамичным.

Если вы не готовы обновлять мебель прямо сейчас, просто поменяйте подушки на стульях или добавьте текстильные элементы: пледы, скатерти, салфетки.

Живые цветы

Это не только красивый декор, но и источник вдохновения и хорошего настроения. Расставьте по дому букеты ярких астр, нежных хризантем или солнечных подсолнухов — они будут радовать глаз и приносить положительные эмоции каждый день.

Уделите особое внимание выбору вазы для живых цветов, чтобы подчеркнуть их достоинства и дополнить интерьер еще одним стильным предметом.

Красивая посуда

Для сервировки выбирайте яркую и оригинальную посуду. Природные мотивы и растительные орнаменты будут напоминать о лете, наполняя пространство теплом и уютом. При выборе посуды обращайте внимание на ее форму и текстуру. Керамические или фарфоровые изделия с росписью станут настоящим украшением стола.

Летние ароматы

Не забывайте об ароматах и создайте у себя дома особую атмосферу. Ароматические свечи или диффузоры с жасмином, розой, пионом и лавандой наполнят пространство летней романтикой и легкостью. Цитрусовые привнесут свежесть и взбодрят в хмурый день. Древесные ароматы добавят тепла и уюта и создадут ощущение близости с природой.