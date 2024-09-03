Как вписать прикроватный столик в дизайн интерьера

Когда возникает желание украсить свой дом и одновременно сделать его более комфортным, то решением может стать прикроватный столик. Но столики бывают разных форм, размеров, цветов, из-за чего возникает непонимание, как привально вписать их в дизайн интерьера.

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Если вы решились на такую покупку, то советами о том, как правильно подобрать прикроватный столик, с вами поделилась дизайнер интерьеров Юлия Быкова.

Комфорт

Прикроватный столик — это деталь, которая приобретается в самом конце. Но есть нюанс, о котором нужно подумать задолго до него — расположение розеток. Важно, чтоб столик не мешал пользоваться ими, если вы привыкли на ночь ставить гаджеты на зарядку. Если же электрика уже готова, то столик необходимо подбирать под неё. Поэтому, выбирая столик или выбирая место уже имеющемуся столику, обратите внимание на удобство его использования.

Прикроватные столики бывают разные по размеру и высоте, как и кровати с матрасами, поэтому стоит учитывать сочетаемость и по параметру высоты. Лучше выбирать столик не ниже уровня матраса, в противном случае он рискует выглядеть несоразмерно и быть неудобным для использования. Его столешница должна быть примерно равна уровню расположения вашего тела — так удобнее будет дотянуться то предметов, которые на нем лежат.

Стилистика и цветовая гамма

Безусловно, нужно учитывать стилистику и цветовую гамму спальни. Чтобы столик смотрелся хорошо, нужно, чтобы он подходил по одному из параметров, а в идеале — и по стилю и по цвету. Для стилей лофт, индастриал, контемпорари (он же современный) хорошо подойдут столики с деревянной столешницей. А вот столики под камень замечательно впишутся в неоклассику или ар-деко. Если в столике присутствует металл, то он должен сочетаться с металлами, которые уже присутствуют в спальне.

Форма и расположение

Для спальни небольших габаритов с узкими проводами идеально подойдет круглый столик или столик со скругленными краями — так уменьшается вероятность получить травму об острые углы столешницы. Если же вы обладатель просторной спальни, то можно рассмотреть любые формы.

Еще один немаловажный фактор — расположение столика относительно шкафа. Чаще всего выбор в пользу столика вместо прикроватной тумбы делают те, кто не хотят заблокировать одну из дверей шкафа, располагающегося рядом с кроватью. Если это ваш случай, то не сомневайтесь: прикроватный столик будет отличной альтернативой тумбе.