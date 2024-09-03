Дизайнер рассказал, как создать всегда актуальный интерьер

Мир интерьера меняется стремительно, и то, что сегодня выглядит модно и современно, может уже завтра показаться устаревшим. Однако есть интерьеры, которые, несмотря на скачущие тренды, сохраняют свою актуальность и привлекательность на протяжении многих лет. Подробнее о них «Вечерняя Москва» узнала у дизайнера, основателя студии Grande Familia (iRoomproject) Инны Каминской.

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Баланс между классикой и современностью — дизайн вне времени

Классика никогда не выходит из моды, поэтому, добавив в интерьер элементы, которые выдержали испытание временем, вы создадите прочный фундамент для вашего дизайна, считает эксперт.

«Например, классические формы мебели или архитектурные элементы, такие как молдинги, арки и колонны, могут прекрасно сосуществовать с минималистичными современными линиями и материалами», — отметила Каминская.

В интерьере гостиной можно использовать классический камин с мраморной отделкой, а вокруг него разместить современные низкие диваны с чистыми линиями и минималистичной обивкой, посоветовала дизайнер. Такое сочетание создаст уютную и одновременно стильную атмосферу, которая будет актуальна десятилетиями.

Нейтральная цветовая палитра

По словам эксперта, цвета играют ключевую роль в восприятии интерьера. Нейтральные оттенки, такие как белый, серый, бежевый и черный, обладают способностью не терять актуальность со временем. Они создают спокойный фон, на котором легко выделяются любые акценты, будь то мебель, текстиль или произведения искусства.

«Например, в спальне можно использовать белые стены, серую мебель и бежевый текстиль. Такой интерьер будет выглядеть свежо и элегантно, а акцентные подушки или пледы, которые можно легко менять, будут добавлять разнообразие и индивидуальность», — заверила Каминская.

Качество материалов

Интерьер вне времени строится на высококачественных материалах, которые будут служить долгие годы. Натуральное дерево, камень, металл и кожа не только эстетичны, но и долговечны. Они придают пространству ощущение роскоши и надежности, что особенно важно для создания устойчивого интерьера.

Кухонные столешницы из натурального гранита или мрамора не только практичны, но и добавляют кухне элегантности и престижа. Деревянные полы из дуба или ореха со временем только обретут патину, которая придаст вашему интерьеру дополнительное очарование, заметила дизайнер.

Избегайте сложных форм и чрезмерного декора

Неустаревающий дизайн тяготеет к простоте и лаконичности, подчеркнула эксперт. Четкие линии и минимализм помогают создать ощущение порядка и гармонии в пространстве.

«Например, ванная комната с прямыми линиями и минималистичной сантехникой, выполненной из нержавеющей стали, будет выглядеть современно даже спустя много лет. Простой, но функциональный дизайн обеспечивает долговечность и устойчивость к изменению трендов», — уверена собеседница «ВМ».

Обращайте внимание на детали

Детали играют важную роль в создании вневременного интерьера. Это могут быть изысканные дверные ручки, качественный текстиль или уникальные светильники. Такие элементы не подвержены влиянию моды и делают пространство уникальным.

«Например, используйте латунные или медные ручки на кухонных шкафах, это добавит интерьеру изысканности и тепла. Эти материалы приобретают со временем благородную патину, что только подчеркивает их красоту и долговечность», — пояснила дизайнер.

Акцент на уникальность и личный стиль

По мнению специалиста, такие интерьеры — это отражение личности их владельцев:

«Включайте в дизайн элементы, которые имеют для вас особое значение: семейные реликвии, коллекции искусства, уникальные предметы декора. В гостиной можно повесить старинный ковер, переданный вам по наследству, который будет придавать пространству историю и характер. Этот элемент станет центром притяжения и предметом обсуждения, сохраняя свою актуальность благодаря своей уникальности и значимости».

Искусство и антиквариат

Искусство и антикварные предметы — еще один способ добавить вашему интерьеру вневременности. Такие вещи обладают историей и характером, которые никогда не выйдут из моды. Картина в классической раме или старинные часы на камине будут служить отличным акцентом в комнате и подчеркнут вкус хозяев. Эти вещи можно передавать из поколения в поколение, сохраняя их ценность и актуальность.

Избегайте модных ловушек

Следование моде может быть опасным для создания вневременного интерьера, предупредила дизайнер. Модные тренды быстро приходят и уходят, оставляя после себя устаревшие элементы, которые требуют замены.

«Выбирайте тренды с осторожностью и внедряйте их в интерьер через легко заменяемые детали, такие как текстиль, аксессуары или декоративные элементы. Если в моду входят яркие цвета, не стоит перекрашивать все стены в трендовый оттенок. Вместо этого используйте подушки, пледы или ковры этого цвета, которые легко можно заменить, когда мода изменится», — порекомендовала Каминская.

Избегайте слишком сложных схем

Сложные схемы и чрезмерная детализация могут сделать интерьер перегруженным и утомительным для восприятия. Простота и лаконичность — залог долговечности дизайна. Вместо использования сложных узоров и орнаментов на обоях лучше выбрать однотонные покрытия с приятной текстурой, которые будут служить нейтральным фоном для других декоративных элементов, добавила эксперт.