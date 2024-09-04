Агроном рассказала, чем удобрить кусты клубники для хорошего урожая

Осенью клубнику нужно подготовить к предстоящей зиме и плодоношению в будущем сезоне. Чем сильнее будут кусты, тем больше шансов, что они благополучно перезимуют и порадуют вас обильным урожаем в новом году. Какое удобрение подойдет для осенней подкормки клубники, рассказала агроном Анастасия Коврижных.

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Эксперт посоветовала дачникам обратить внимание на минеральные удобрения. Их можно вносить как в сухом виде, так и в виде растворов, однако в любом случае внесение удобрений необходимо проводить одновременно с поливом растений. Междурядья можно пролить раствором суперфосфата или раствором калийной соли. Пропорции будут одинаковыми: на 10-литровое ведро воды берут 20 граммов удобрения.

Под кусты можно внести комбинированное удобрение из нитрофоски и калийной соли. Две столовые ложки нитрофоски и 20 граммов калийной соли нужно растворить в 10 литрах воды и полить растения из расчета примерно один литр раствора на один куст клубники, сообщает издание «БелНовости».

Можно подкормить клубнику и комплексным минеральным удобрением – выбирайте такое, которое предназначено именно для внесения осенью. Минеральные удобрения довольно удобны в использовании, поскольку можно четко рассчитать необходимое количество удобрения. Некоторые минеральные удобрения, например нитроаммофоску или суперфосфат, можно сочетать с органическими удобрениями.

Что касается органики, то клубника хорошо отзывается на птичий помет и коровяк. Главное – соблюсти дозировку и основные правила внесения органических удобрений. Так, птичий помет нельзя вносить в сухом виде, поскольку это агрессивное вещество. Настоем птичьего помета проливают междурядья и обязательно дополняют процедуру обильным поливом. Коровяк также можно внести в виде настоя, для дополнительного эффекта в раствор иногда добавляют древесный уголь. Кроме того, почву вокруг кустов клубники можно посыпать золой или внести под каждый куст примерно по 0,5 литра зольного настоя.

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