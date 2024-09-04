Кинолог предупредил владельцев собак об активности клещей осенью

Собак стоит обрабатывать от клещей до ноябрьских заморозков из-за высокой активности насекомых в осенний период. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Некоторые собаководы считают, что с летом уходит и опасность подцепить клеща. Дело в том, что активность клещей продлится до ноябрьских заморозков, клещи адаптируются под осенний климат, а влажная, еще не совсем холодная погода является благоприятным климатом для насекомых», – сказал Голубев.

Он напомнил, что сезон клещей начинается примерно в апреле. В течение всего теплого периода собаку нужно обрабатывать ежемесячно.